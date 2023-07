Xi Jinping advarte Putin mot å bruke atomvåpen

Siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022, har atomtrusselen i verden økt. Nå tar kinesiske myndighetspersoner æren for at Vladimir Putin har roet ned de mer eller mindre tilslørte truslene om å bruke våpnene mot Ukraina, skriver Financial Times.

Under Xi Jinpings statsbesøk i Moskva i mars advarte den kinesiske presidenten Putin mot å anvende atomvåpen i krigen, ifølge avisen. Dette skal ha betrygget vestlige land, som tross at Kina i offentlige uttalelser har uttrykt bekymring for situasjonen, har tvilt på hvor forpliktet Kina er når landenes ledere møtes bak lukkede dører.

Etter sanksjonene vestlige land påla Russland som svar på invasjonen, har Kina blitt en stadig viktigere samarbeidspartner for landet. Dette har samtidig skadet Kinas forhold til Europa, og kinesiske myndigheter håper at de ved å legge press på Russland kan forbedre forholdet til kontinentet.

– Russland har aldri og vil aldri få Kinas godkjennelse for bruk av atomvåpen, sier Shi Yinhong, professor ved Renmin universitet i Beijing til Financial Times. Han understreker at om Russland likevel skulle ta dem i bruk i krigen, vil det skape ytterligere komplikasjoner i det kinesisk-russiske forholdet.

Russland har det største arsenalet

Ifølge ICAN (Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen) er Russland i besittelse av like under 6000 atomvåpen, noe som gjør at de har verdens største atomvåpenarsenal. Det er særlig en eventuell bruk av taktiske atomvåpen som har vekket bekymring.

Taktiske atomvåpen er skapt for bruk på slagmarken, og er mindre kraftige enn strategiske atomvåpen, skriver Nina Srinivasan Rathbun, professor i internasjonale relasjoner, i en tekst publisert av Forsvarets Forum. De kan like fullt skape enorme ødeleggelser.

Putin og andre høytstående russiske politikere har ved flere anledninger mer eller mindre åpenlyst hintet til at Russland kan være villige til å bruke slike taktiske atomvåpen. Senest i juni, tre måneder etter Xi Jinpings møte med Putin, kunngjorde den russiske presidenten at de hadde utplassert et ukjent antall atomstridshoder i nabolandet Belarus. Da omtalte tidligere forsvarssjef Sverre Diesen handlingen som et propagandaframstøt.

– Det er en konsekvens av krigen i Ukraina og russernes behov for å bruke kjernevåpen for å skape en følelse av frykt og usikkerhet i Vesten for at krigen kan eskalere dersom vi fortsetter å støtte Ukraina. Det har ingen betydning ut over dette, sa Diesen til NTB den gang.

– Den ultimate forsikring for Putin

Handlingen og Putins uttalelser kan tyde på at ikke engang Kina har klart å fullstendig utelukke bruk av atomvåpen, skriver Financial Times, og henviser til Alexander Gabuev, som leder det Berlin-baserte analysesenteret The Carnegie Russia Eurasia Center.

– Atomvåpen er den ultimate forsikringen Putin har mot å tape denne krigen på katastrofalt vis, sier Gabuev til avisen.

Likevel skal Putin per i dag være av den oppfatning at å bruke atomvåpen ikke vil gi Russland noen strategiske fordeler i krigen, skriver Financial Times.

