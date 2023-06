Natur og ungdom: Miljøkampen vinnes ikke gjennom hærverk og vold

Denne helgen har flere store doninger i Oslo, såkalte SUV-er, fått tappet ut luften av dekkene. Noen har også fått dekkene skåret opp.

– Norsk miljøkamp vinnes ikke gjennom vold og hærverk. Det er ingen etablerte miljøvernorganisasjoner som bruker de virkemidlene. Miljøkampen skjer gjennom etablerte organisasjoner. Det er viktig at man engasjerer seg og jo flere man er jo mer gjennomslag får man, sier NU-leder Gina Gylver til Dagsavisen.

NU-leder Gina Gylver har lite til over for måten Tyre Extinguishers, som aksjonistene kaller seg, går fram på.

– Skal man nå fram med sine synspunkter, må det være aksjoner som øker støtte og debatt om målet, og ikke midlet, sier hun.

– Det er viktig å få folk med seg, og ikke mot seg, som er tilfellet her, sier Gylver.

Natt til lørdag har det blitt utført skadeverk på flere biler på Ekeberg i Oslo, hvor tolv biler har enten fått tappet luft ut av dekkene, eller fått stukket hull på dekkene, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

– På bilene ligger det flygeblader der Tyre Extinguishers tar på seg ansvaret, skriver politiet.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli sier til NTB at de fikk de første meldingene om dekkskadene ved 9-tiden lørdag morgen.

– Det er stort sett SUV-er som er rammet. Det er blitt gjort hærverk på både elektriske og bensindrevne biler, sier operasjonslederen.

Målet til gruppen skal altså være «å gjøre det umulig å eie en SUV i byene og de urbane områdene i verden».

NU har tydelig markert sine standpunkt i klima- og miljøsaker, sist da de markerte sin motstand mot vindmøllene på Fosen, og gruvedrift i Førde.

– Det er åpenbart at det må gjøres noe med biltrafikken i byene, og også andre steder. Men å slippe luft ut av dekkene er ikke måten å gjøre det på. På den andre siden deler vi den samme frustrasjonen over klimakrisen som forverres hver eneste dag, og gjør at flere tyr til ekstreme virkemidler. Det er viktig å ikke bare debattere virkemidlene i miljøkampen, men kanskje heller spørre styringspartiene hvorfor de hvert år bommer på å kutte nok utslipp slik at frykt og frustrasjon øker sier Gina Gylver.

– I NU har vi klare retningslinjer på hvordan vi skal aksjonere, også ved bruk av sivil ulydighet. Å gjøre materiell skade er ikke noe vi gjør, slår hun fast.

– Har dere hatt noen form for kontakt med Tyre Extinguishers?

– Nei. Det har vi ikke. Vi har ingen kontakt, og vi vet heller ikke hvem de er. I motsetning til Tyre Extinguishers som opptrer anonymt, så står vi alltid fram med navn, og tar konsekvensene av det vi gjør, sier hun.

Mailkontakt

MDGs Eivind Trædal hadde for et halvt års tid tiden siden kontakt via e-post av et medlem av Tyre Extinguishers.

– Anonymt. Så jeg aner ikke hvem jeg mailet med, sir Trædal til Dagsavisen.

– Jeg ga dem råd om å heller engasjere seg i partipolitikken. Det finnes mer effektive måter å redusere biltrafikk i gatene på enn å å drive sabotasjeaksjoner, sier Trædal.

Han har lite til overs for måten de går fram på.

– Jeg tror dette gjør mer skade enn nytte sier han.

MDG er også klare på at biltrafikken må ned, og at det må legges mer til rette for gående, syklister og kollektivtransport.

– Vi i MDG får gjennom tiltak ved å stille til valg og skaffe demokratiske flertall. Det er en mer legitim og mer effektiv måte å engasjere seg i klimakampen på enn å gå til aksjoner som dette, sier Trædal.

– Vår linje er at vi i noen tilfeller kan støtte sivil ulydighet. Men vi trekker definitivt grensa ved sabotasje, slår han fast.

