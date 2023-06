Mens Camilla er i fødselsperm med Marie, mister hun jobben i FHI

Folkehelseinstituttet (FHI) nedbemanner, og nå har prosessen kommet til oppsigelsessakene.

16. juni møttes ansettelsesrådet i FHI for å avgjøre om åtte av de ansatte skal sies opp.

Til høsten blir det flere slike møter. 32 ansatte er definert som overtallige.

Tre NTL-medlemmer var en del av dette møtet, som endte med at Camilla Lysa Fredlund og et annet NTL-medlem sies opp, mens Linda Irene Kristoffersen beholder jobben.

I en tidligere artikkel uttalte Lysa Fredlund at hun mistenker at fravær på grunn av helse og fødsel er en bakenforliggende årsak.

Tar kampen for å beholde jobben

Hun fikk oppsigelsen noen dager etter møtet i ansettelsesrådet.

Lysa Fredlund er i foreldrepermisjon, og måtte ha med seg lille Marie på fire måneder da hun skulle tale sin sak i rådet.

– Det er ikke så lett å være helt konsentrert når du samtidig må holde den lille blid og fornøyd. Men det illustrerer vel det jeg mener med at jeg ikke har stilt likt i denne prosessen med de andre, sier hun, og viser til at det ikke er lett å få lagt fram sine syn fra en sykeseng eller i foreldrepermisjon.

Lysa Fredlund er også uenig i at hun skal sies opp, og er klar for å kjempe videre for å beholde jobben hun har hatt siden 2010.

– Når kompetanse skal være det viktigste kriteriet, og jeg mener jeg har høyere kompetanse enn noen av de andre som ikke sies opp, får jeg en følelse av at de bare vil ha deg bort, sier hun.

FHI ville ikke uttale seg om enkeltsaker.

– Jeg må si at selvtilliten får seg en real knekk etter en slik prosess. Jeg føler meg ganske tom. Og det tærer på når du har en baby du skal ta av, sier Lysa Fredlund.

Samtidig er hun allerede i gang med klageprosessen.

– Vi klager på vedtaket. Jeg kommer ikke til å gi meg, for jeg mener dette ikke er riktig og at jeg har en god sak.

Takknemlig for hjelp

Linda Irene Kristoffersen har jobbet 21 år i FHI, og er lettet over at hun beholder jobben.

– Det har vært noen tunge måneder for kropp og sjel. Jeg samlet barna og de fikk beskjed alle tre samtidig. «Mamma beholder jobben sa jeg», og så gråt vi alle fire. Nå kan vi puste lettet ut og se framover, forteller Kristoffersen.

Dette er den andre nedbemanningen hun er med på, og det har definitivt vært den tyngste.

Linda Irene Kristoffersen var utpekt som overtallig, men ansettelsesrådet snudde slik at hun beholder jobben. (Privat)

– Man mister seg selv litt, og det føles som at beina blir slått under deg. Tankene spinner når en får en slik beskjed, om at en er internt overtallig.

Hun er veldig takknemlig for hjelpen fra FHI-tillitsvalgt Marc Gayorfar og forbundssekretær Dag Ratama.

– Det er så godt og viktig å ha en dyktig fagforening med på laget i en slik prosess. Marc og Dag har løftet meg opp når jeg har hatt tunge dager og støttet meg i en tøff prosess. Vi har kjempet sammen. Jeg er de evig takknemlig, sier hun, og legger til at støtte fra kollegene har betydd mye.

Samtidig tenker hun på de som ikke får fortsette:

– Jeg tenker på de kollegaene som ikke fikk den beskjeden som jeg fikk i går, og fikk beskjed om at de mistet jobben. Det er vondt. Skulle så gjerne ønske at alle ble skånet. Jeg føler med de, sier Kristoffersen.

NTL følger sakene videre

Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i FHI har vært imot nedbemanningen hele veien.

Han forteller at den siste tida har vært intens og krevende. At oppsigelsen til Kristoffersen ble stoppet skjedde etter at det kom nye opplysninger under møtet i ansettelsesrådet.

– Det var gledelig, for det viser at rådsmøtet fungerte i dette tilfellet slik som det skal, som et reelt forhandlingsmøte. Linda er en veldig godt likt kollega, så jeg har fått mange gladmeldinger etter at det ble kjent at hun får bli.

Marc Gayorfar, hovedtillitsvalgt for NTL i FHI. (Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt)

Han er lei for at det ikke ble resultatet for de to andre NTL-medlemmene.

– Samtidig er det veldig leit at det ikke gjaldt to andre av våre medlemmer, inkludert Camilla. Begge disse sier at de vil klage på vedtaket, så kampen er ikke over, sier Gayorfar.

Han merker seg også at oppsigelsene er signert av direktør Camilla Stoltenberg, som slutter i FHI 30. juni.

– Jeg tror neppe hun hadde sett for seg at dette var omtrent det siste hun gjorde ved FHI, før hun gikk av. Det er jo veldig leit, både for henne og de mange som ble overtallige, sier han.

Forbundssekretær Dag Ratama sier arbeidet med klagene allerede er i gang.

– Vi har kontakt med LOs juridiske avdeling, for å starte arbeidet med klager til departementet, sier han.

