Stadig mindre avskoging i Amazonas under Lula

Tall fra brasilianske myndigheter viser at 812 kvadratkilometer med regnskog ble hogget i mai, ned fra 900 kvadratkilometer i mai 2022.

President Lula da Silva lovte å gjøre mer for å redusere avskogingen i Amazonas etter flere år med økning under forgjengeren Jair Bolsonaro. Han la denne uka fram en plan for hvordan målet om å stanse all avskoging skal nås.

Det brasilianske miljødepartementet omtaler tallene som «ekstremt positive».

– Vi jobbet ut fra avskogingen i økt omfang, og nå klarer vi å snu kurven, sa Joao Paulo Capobianco, som styrer avskogingsarbeidet i departementet, på en pressekonferanse onsdag.

Den første nedgangen i avskogingen under Lula ble meldt i april. Ifølge president Rodrigo Agostinho i miljøbyrået Ibama ble innsatsen for å få bukt med avskogingen trappet betydelig opp i starten av 2023.

Avskoging av regnskog fører både til tap av arter og store utslipp av klimagasser. Dette er bakgrunnen for at Norge gjennom en årrekke har støttet skogbevaring i Brasil med store pengebeløp. Støtten ble stanset da Jair Bolsonaro var Brasils president, og deretter gjenopptatt da Lula for andre gang ble landets leder.

