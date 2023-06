Kjemper mot statsministeren for å få gifte seg

Japan er ett av verdens mest industrialiserte og moderne land, fast medlem av G7-forumet sammen med USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Canada og Italia.

Men på ett viktig punkt, henger Japan etter: Likekjønnede ekteskap er fortsatt ikke lov i landet.

Japan LGBTQ Aktivister i Tokyo demonstrerer for retten til å gifte seg med hvem man vil. (åIå¥àÍéä/AP)

Det kjemper LHBTQ+aktivister for å endre, blant annet via rettsapparatet.

[ Folk går på do i bøtter og biler, eller holder seg til de blir syke ]

I den japanske grunnloven blir ekteskap definert som en union inngått med «gjensidig samtykke fra begge kjønn». Det blir i Japan tolket som at partene må være av ulike kjønn, i praksis mann og kvinne. De som kjemper for at folk skal få gifte seg med hvem de vil, helt uavhengig av kjønnskategorier, vil at grunnloven skal tolkes mer inkluderende, slik at ekteskap regnes som en union inngått med gjensidig samtykke fra begge partene, uten at kjønn nevnes.

Torsdag var det distriktsdomstolen i Fukuoka som tok stilling til spørsmålet. Ifølge nyhetsbyrået Reuters endte dommeren der med en forsiktig og knotete formulert dom. Konklusjonen var noe sånt som at «å ikke tillate likekjønnede ekteskap er en grunnlovsstridig tilstand». Altså ikke helt greit, men heller ikke helt feil, ifølge dommeren.

Pride-paraden i Tokyo 2018. (MARTIN BUREAU/AFP)

[ «Forsvaret kan ikke forsvare oss» ]

Tidligere rettssaker har ifølge The Guardian gått bedre for alle som kjemper for likekjønnet ekteskap. I Sapporo og Nagoya sa dommerne at det er grunnlovsstridig å nekte skeive å gifte seg. Dommeren i Osaka, sa derimot at det er greit å tolke grunnloven som at det er ulovlig for skeive å gifte seg.

Med andre ord er det per nå to for likekjønnede ekteskap, en dom mot, og en litt uklar dom i saken.

Japan LGBTQ «Likhet», står det på munnbindet til Yuichi Kamiya, som er lederen for Japans LHBT-organisasjon. (Eugene Hoshiko/AP)

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er rundt sju av ti japanere for likekjønnede ekteskap.

[ Årets pride: – En uholdbar situasjon ]

Men statsminister Fumio Kishida, som representerer det konservative partiet, er imot.

– Dette er ikke diskriminerende. Å tillate skeive ekteskap vil endre samfunnet voldsomt, har han sagt, ifølge The Guardian.

Tidligere har Kishida måttet sparke en rådgiver som kom med nedsettende kommentarer om homofile. Også politikeren Mio Sugita fra det liberale partiet måtte gå av i 2018, ifølge The Guardian etter å ha skrevet følgende om skeive:

– De lager ikke barn. Altså er de ikke produktive. De bidrar ikke til nasjonens velstand.

[ Å neida. De har ingenting imot homofile. Men må disse soperne være så jæskla synlige? ]

Skuespilleren Akane Sugimori fikk derimot overveldende støtte da hun inngikk symbolsk ekteskap med sin partner, modellen Ayaka Ichinose, allerede i 2015. Ekteskapet kvinnene imellom godkjennes imidlertid ikke rettslig.

Rundt to av tre japanere bor i dag i en av de 300 kommunene som tillater likekjønnede par å inngå partnerskap. Men denne formen for partnerskap gir begrensede rettigheter. Man kan blant annet ikke arve hverandre, eller få foreldreskap til hverandres barn, og man er ikke garantert å få status som pårørende dersom partneren må på sykehus.

Japan LGBTQ I Nagoya sa dommeren at det er grunnlovsstridig å nekte likekjønnede par å gifte seg. Her feirer LHBTQ+aktivistene seieren. (稲熊成之/AP)