Årets Pride avholdes i frykt. Det er en uholdbar situasjon

«Det er mulig angrepet kunne vært avverget som følge av et varsel PST mottok dagen før angrepet». Slik oppsummerer NRK en lekkasje fra evalueringsutvalget etter terrorangrepet 25. juni i fjor.

Det er alvorstunge ord. Kunne det hele vært unngått? Mange stiller seg nå det spørsmålet. Årets Pride-markering har en mørk skygge over seg.

Vi må vite hvem som visste hva, og hvordan de reagerte på den informasjonen

Når evalueringsutvalgets rapport publiseres torsdag, vil vi få noen svar på hvordan angrepet kunne skje. Utvalget ble satt ned kort tid etter at gjerningsmannen Zaniar Matapour drepte to menn og skadet 23 personer i fjor sommer.

Matapour er siktet for drap med terrorhensikt etter skuddene mot utestedene Per på hjørnet og London pub. Totalt er fire siktet, blant dem den kjente islamisten Arfan Bhatti.

I påvente av rapporten har ulike medier gravd fram informasjon. PST har vært kjent med Matapour siden 2015, og hadde samtaler med han i mai 2022, måneden før angrepet. Etterretningstjenesten varslet PST om et «nært forestående angrep» i forkant av angrepet.

E-tjenesten, det som tidligere het Forsvarets etterretningstjeneste, hadde da vært i kontakt med en norsk islamist som fortalte om en operasjon som skulle finne sted i Skandinavia, og varslet PST. Likevel startet ikke PST en etterforskning, noe som kanskje kunne ha avverget tragedien.

Dette har, forståelig nok, skapt frykt og raseri. «Folk er sinte, de er opprørte, og de krever svar», sier Marita Holmeset-Varpe i FRI til VG. «Jeg må vite at dette ikke skyldes vond vilje», sier lederen for støttegruppa etter terroren.

Rapporten som publiseres torsdag, bør komme raseriet og frykten i møte. Men rapporten vil ikke kunne gi hele svaret på hva som skjedde da Matapour ikke ble fanget opp.

Evalueringsutvalget har sett på PSTs og politiets håndtering og informasjonsutveksling i forkant av skytingen. E-tjenesten sorterer under forsvaret, og dens involvering er ikke en del av evalueringen.

Flere tar nå til orde for en ekstern granskning med et bredere mandat. Det skulle bare mangle. Her må alt på bordet. Vi må vite hvem som visste hva, og hvordan de reagerte på den informasjonen.

Mens vi venter på svar, avholdes årets Pride i frykt. Det er en uholdbar situasjon.

