UFO-påstander fra tidligere etterretningsansatt i USA

I et intervju med nettstedet The Debrief hevder David Grusch at USA er i besittelse av blant annet «intakte og delvis intakte» fartøyer som ikke er laget av mennesker. Noe av materialet skal ha vært på myndighetenes hender i flere tiår.

Informasjonen om disse fartøyene holdes tilbake fra Kongressen i strid med loven, sier Grusch. Han omtales som varsler og sier han ble utsatt for represalier etter at han overleverte hemmeligstemplede opplysninger om saken til Kongressen.

Tidligere har Grusch jobbet i etterretningsorganisasjonene NRO og NGA, og han har hatt en sentral rolle i myndighetenes arbeid med å undersøke det som tidligere ble kalt UFO-er. Den vanlige betegnelsen i dag er «uidentifiserbare avvikende fenomener», UAP.

Grusch får støtte fra Jonathan Grey, som jobber for den amerikanske etterretningsorganisasjonen NASIC. Han hevder at det ikke bare er USA som sitter på den typen materiale som Grusch omtaler.

– Dette er et globalt fenomen, hevder han.

Men en talsperson for USAs forsvarsdepartement avviser påstandene overfor den amerikanske utgaven av tabloidavisen The Sun. Talspersonen sier etaten AARO, som undersøker UAP-er, ikke har funnet beviser for at det finnes statlige programmer knyttet til besittelse av ikke-jordiske materialer.

Saken i The Debrief er skrevet av journalistene Leslie Kean og Ralph Blumenthal, som i 2017 skrev en sak i The New York Times som avslørte at Pentagon hadde et hemmelig program for UFO-undersøkelser. Intervjuet i The Debrief er blant annet omtalt av avisen The Guardian.

[ Dager etter adopsjonen begynte foreldrene å mistenke at Natalia egentlig var en voksen kvinne ]