Angrepene mot Moskva: – Effekten er mest psykologisk

For første gang i løpet av Ukraina-krigen ble Moskva tirsdag truffet av et storskala droneangrep. Ingen skal være alvorlig skadd. Det russiske forsvarsdepartementet sier at minst åtte droner forårsaket mindre skader, men russisk media som har tett kontakt med den russiske sikkerhetstjenesten sier at antallet var mange ganger høyere, og mer enn 30, skriver The Guardian.

Flere av dronene traff den eksklusive forstaden Rublyovka, der flere høytstående russiske tjenestepersoner bor.

Det russiske militæret sier at fem droner ble skutt ned og tre ble stoppet av såkalt jamming, en bevisst utsending av radiostøysignaler, noe som førte til at de skiftet retning, melder BBC.

Putin: – Prøver å skremme

Russlands president Vladimir Putin sier droneangrepet i Moskva var rettet mot sivile mål. Russland mener Ukraina sto bak droneangrepet, noe ukrainske myndigheter avviser.

– De prøver å skremme Russland. Vi har snakket om å ramme kommandosentre (i Ukraina). Som svar velger Kyiv-regimet å angripe boligblokker og skremme innbyggerne, sa Putin tirsdag.

Russia Putin Russlands president Vladimir Putin. (Gavriil Grigorov/AP)

Russlands utenriksdepartement sa tirsdag at de forbeholder seg retten til å komme med «alvorlige tiltak» etter droneangrepene mot hovedstaden.

– Forsikringer fra Nato om at Kyiv-regimet ikke vil sette i gang angrep dypt inne på russisk territorium viser seg å være fullstendig hyklersk, heter det i en uttalelse tirsdag ettermiddag.

– Mest psykologisk

To kilder nær Putin-administrasjonen sier til nyhetsnettstedet Meduza at tirsdagens droneangrep mot Moskva og regionen rundt var «forutsigbart», etter at et mindre droneangrep traff Kreml tidligere i mai.

– Så langt er effekten mest psykologisk, sier en av kildene ifølge Meduza.

Meduza er et uavhengig nyhetsnettsted med hovedkontor i den latviske hovedstaden Riga.

– Mye vil avhenge av reaksjonen til vår toppledelse – hvordan de presenterer det og så videre. Enn så lenge har det ikke gjort stor skade, sier kilden til Meduza.

Amerikanske myndigheter sier de fortsatt samler opplysninger om hva som har hendt i Moskva. melder NTB.

– Vårt fokus er å hjelpe Ukraina med å ta tilbake territoriet sitt, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

De gjentar også at USA ikke støtter angrep inne i Russland.

Russland har de siste dagene gjennomført en rekke store angrep mot Kyiv og andre ukrainske byer. Natt til tirsdag ble en person drept og flere såret i den ukrainske hovedstaden.

