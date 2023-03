Tror Putin vil satse på å hale ut krigen

Natt til torsdag skjøt Russland 81 raketter mot Ukraina, hvorav 34 ble skutt ned av ukrainsk luftforsvar, ifølge Ukrainas myndigheter. Rakettene traff mål både i nord, sør, øst og vest, og rammet byene Kharkiv, Odesa, Lviv og Kyiv. Det var første gang på flere måneder at byen Lviv, som ligger nær grensen til Polen, ble angrepet. Minst fem personer ble drept i Lviv.

Angrepene kommer samtidig med at det pågår intense kamper om byen Bakhmut øst i Ukraina, som kan komme til å komme under russisk kontroll om kort tid.

Utmattelseskrig

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg er blant dem som har sagt at Bakhmut kan være i Russlands hender om få dager.

– Russland har lidd store tap, men samtidig kan vi ikke utelukke at Bakhmut etter hvert kan komme til å falle i de kommende dagene, sa Stoltenberg onsdag.

Men både Stoltenberg og andre har understreket at det ikke nødvendigvis vil være et vendepunkt om Bakhmut faller, selv om kampene har stått i denne byen i mange måneder.

Stoltenberg kaller Ukraina-krigen en utmattelseskrig, der det handler om å få utstyr, ammunisjon og drivstoff til frontlinjen til soldatene.

Vil hale ut krigen?

Nettopp en langvarig krig kan være en strategi Russlands president Vladimir Putin satser på, mener USAs direktør for nasjonal etterretning, Avril Haines. Vurderingen er at russiske styrker ikke er sterke nok til å kunne gjennomføre omfattende offensiver i år.

En mulig seier i Bakhmut endrer ikke situasjonen, mener Haines.

– Russerne gjør trinnvis fremgang i Bakhmut, som ikke er et spesielt strategisk mål, men ellers merker de betydelige begrensninger, inkludert mangel på personell og ammunisjon, sa Haines i en orientering overfor Senatets etterretningskomité onsdag.

USAs etterretningssjef, Avril Haines, under en orientering i Senatets etterretningskomite onsdag. (MANDEL NGAN/AFP)

– Dersom Russland ikke iverksetter obligatorisk mobilisering og skaffer seg betydelig tilførsel av ammunisjon fra en tredje part, vil det bli stadig vanskeligere for dem å opprettholde offensive operasjoner, selv på det nivået de holder i dag, de neste månedene. Derfor kan det være de går fullstendig over til å prøve å holde og forsvare områdene de nå okkuperer, sa Haines.

Russland har så langt kun iverksatt såkalt «delvis mobilisering», men mange eksperter mener det er sannsynlig at Moskva vil gå i gang med en ny runde mobilisering i år. Russlands fordel er at landet har mange personer å ta av. Men suksess på bakken kommer ikke bare med antall, det krever også erfaring, kompetanse og utstyr.

Avril Haines sa at Putin trolig enn så lenge fokuserer på kortsiktige militære mål.

– Vi kan ikke nå se at det russiske militæret skal kunne bygge seg opp nok i år til å gjøre betydelige territorielle fremskritt, men Putin kalkulerer mest sannsynlig med at tiden er på hans side, og at å forlenge krigen, inkludert med mulige pauser i kampene, kan være den beste muligheten som gjenstår for eventuelt å sikre Russlands strategiske interesser i Ukraina, selv om det tar flere år, sa Haines.

Russlands president Vladimir Putin. (Mikhail Metzel/AP)

Men i likhet med Russland lider også Ukraina av tap av soldater og utstyr, påpekte etterretningssjefen. Dette vil påvirke Ukrainas muligheter for å iverksette større offensiver utover våren. Vestlige land har lovet nye forsendelser av utstyr, som Ukraina har sagt er helt avgjørende. Men det tar tid å få levert utstyr, og når det gjelder ammunisjon, som Ukraina sier det er et prekært behov for, er behovet større enn det som for øyeblikket produseres.

– Ikke avgjørende

Jevgenij Prigozjin, grunnlegger for den russiske Wagner-gruppen som er sentral på russisk side i Ukraina-krigen ved siden av de regulære styrkene, hevdet onsdag at den østlige delen av byen Bakhmut er under Wagners kontroll.

En militær seier i Bakhmut vil være viktig for Moskva å vise til overfor egen befolkning og meningsbærere i Russland, påpeker eksperter. Det kan også åpne veien videre til mer territorium i området, blant annet til byområder rundt Kramatorsk og Slovjansk. Men ikke nødvendigvis: Selv om Russland skulle komme til å ta kontroll over Bakhmut, vil russiske styrker ikke nødvendigvis ha kapasitet til å utnytte det og vinne videre terreng i området, skrev tenketanken Institute for the Study of War (ISW) denne uka. Tenketanken publiserer daglige oppdateringer om krigen, med analyser av situasjonen.

– Å ta Bakhmut er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for videre russisk fremgang i Donetsk fylke, og russiske styrker har allerede lidd så store tap i kampene om byen at angrepet deres trolig vil kulminere etter at de har sikret seg byen, om ikke før, skriver ISW.

– For Ukraina er derfor tapet av Bakhmut ikke av avgjørende operasjonell eller strategisk viktighet, skriver ISW.

Men Ukraina bruker kampene i Bakhmut i et forsøk på å svekke den russiske hæren, mener eksperter.

«En vestlig tjenesteperson sa det rett ut: På grunn av den russiske taktikken gir Bakhmut Ukraina en unik mulighet til å drepe mange russere», skriver BBC i en analyse.

