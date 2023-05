Anti-monarki-leder arrestert – norske Per blant demonstrantene

– Seks personer fra den britiske Republic-bevegelsen ble arrestert, inkludert leder Graham Smith, forteller Per Kristian Hansen til Dagsavisen.

Dagsavisen møter Hansen midt i folkemengden på Trafalgar Square, der han er på plass for å demonstrere mot monarkiet sammen med mange briter og enkelte andre utlendinger. Det er organisasjonen Republic i Storbritannia som står bak den planlagte demonstrasjonen i forbindelse med kroningen av kong Charles lørdag.

– Det tar jo litt av piffen på demonstrasjonene her, for det var de som skulle lede protestene. Men det er nok helt bevisst fra politiet, for å dempe oss her, sier Hansen, som er nestleder i organisasjonen «Norge som republikk» og styremedlem i den europeiske alliansen av republikkbevegelser, EARM.

– Men vi vil lage liv, sier Hansen.

Han sier han ikke vet hvorfor Smith og de andre ble arrestert. Demonstrasjonen, som har vært planlagt lenge, var tillatt.

– De har hatt masse møter med politiet om hvor grensene går, så jeg vet ikke akkurat hva som var begrunnelsen, sier Hansen til Dagsavisen.

Luke Whiting fra Republic-bevegelsen sier til Sky News at grunnen kan ha vært at en av personene hadde en megafon.

Demonstrasjon før kroningen Før lørdagens kroningsseremoni er det flere som har tatt til gatene for å protestere mot monarkiet og kong Charles.

«Not my king!»

«Not my king!» roper demonstrantene taktfast. De står i gule T-skjorter, og det begynner å bli folksomt rundt dem på Trafalgar Square, flere timer før kroningen begynner.

Dagsavisen møtte både Per Hansen og den britiske lederen som nå er arrestert, Graham Smith, for to dager siden i London.

– Det kommer til å bli den største anti-monarki-demonstrasjonen i manns minne, sa Graham Smith til Dagsavisen.

Dagsavisen møtte Graham Smith og Ben Clinton fra Republic torsdag i London. Nå er Graham Smith arrestert - muligens også Ben Clinton, men det er ikke bekreftet. (Åsne Gullikstad)

Graham Smith påpekte da at kroningen av kong Charles kommer på et spesielt tidspunkt, der mange briter merker dyrtiden på kroppen.

– Vi er midt i en levekostnadskrise, folk sliter med å få endene til å møtes. Mange er sinte over at det brukes millioner av pund på festen hans, mens folk ikke har råd til mat på bordet. Og kroningen er meningsløs, for han er jo blitt konge allerede, sa Smith til Dagsavisen.

Et klart flertall av britene, 58 prosent, mener monarkiet skal bestå. Men en firedel av de spurte – 26 prosent – vil ha et valgt overhode, viser en undersøkelse fra YouGov og BBC Panorama. 16 prosent vet ikke.

Politioppbudet er enormt i London denne lørdagen. Her passer de på like ved anti-monarki-demonstrantene på Trafalgar Square. (Åsne Gullikstad)

Med unntak av noen oppturer har støtten til monarkiet gått ned det siste tiåret. For ti år siden, i 2012/2013, ville 75 prosent at monarkiet skulle bestå, altså 17 prosent flere enn i dag, ifølge en oversikt fra YouGov. Denne toppen var like etter bryllupet mellom prins William og Kate i 2011 og rundt dronningen diamantjubileum.

I 2012 ville kun 15 prosent ha et valgt overhode, mens altså 26 prosent vil det i dag.

– Vakler

Demonstrasjonene mot monarkiet lørdag på Trafalgar Square foregår like ved prosesjonen som skal gå fra Buckingham Palace til Westminster Abbey litt senere lørdag. Demonstrantene skal stå her i hele dag så lenge arrangementet varer.

Demonstrasjonen har vært varslet lenge. (Åsne Gullikstad)

– Jeg tror det er taktisk riktig å hjelpe britene å bli kvitt monarkiet. Det er liksom hovedmonarkiet i verden. Og det står på vaklende føtter, sier Hansen i et intervju med Dagsavisen som ble publisert fredag.

– Jeg tror det britiske monarkiet er en viktig brikke i prosessen vi har sett gjennom 150–200 år, der det blir stadig færre monarkier i Europa. For 100 år siden var omtrent alle monarkier. Nå er det vel bare sju av dem igjen, sier Hansen.

