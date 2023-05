Svensk ekspert spår russisk tilbaketrekning

– Om det går riktig bra, tvinger man fram en innsikt i Russland om at dette ikke kommer til å gå. Da kommer man til å kunne snu retorikken i Moskva om at alt går etter planen. Det kan kanskje tvinge fram et møte ved et forhandlingsbord.

Det sier oberstløytnant Joakim Paasikivi ved den svenske Forsvarshøgskolen i et intervju med SVT.

Onsdag møtte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj blant andre Jonas Gahr Støre og Finlands president Sauli Niinistö i Helsinki.

- Ukrainas motoffensiv mot russiske styrker i øst og sør i landet er på trappene, sa Zelenskyj da, ifølge NTB.

Den svenske oberstløytnantenen Paasikivi tror ifølge SVT at Ukrainas kommer til å starte på våroffensiven først om et par uker.

Han tror de vil slå til i Zaporizjzja-området. Zaporizjzja er kjent for et kjernekraftverk der det lenge var kamper. Området er ikke så langt fra kysten. Ved Zaporizjzja vil ukrainerne kunne kutte russiske forsyningslinjer.

Paasikivi tror dette kan skje i år.

– Min forventning, og jeg tror ikke den er helt urealistisk, er ukrainsk framgang og forhandlinger om tilbaketrekking av russiske tropper allerede til vinteren, sier Joakim Paasikivi til SVT.

