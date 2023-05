Kritikk mot London-politiet: – Ekstremt urovekkende

– Meldingene om folk som blir arrestert for å demonstrere fredelig mot kroningen er ekstremt urovekkende. Dette er noe man kunne vente seg å se i Moskva, ikke i London, sa Yasmine Ahmed, direktør for Human Rights Watch i Storbritannia etter arrestasjonene lørdag.

Politiet i London brukte nye fullmakter til å pågripe over 50 personer for å hindre protester og uro i forbindelse med kroningen. Politiet hadde på forhånd sagt det ville være «ekstremt lav» toleranse dersom noen forsøkte å forstyrre dagen for kong Charles´ kroning.

Løslatt

Graham Smith, lederen for republikkbevegelsen Republic i Storbritannia, var blant seks personer i organisasjonen som ble arrestert tidlig lørdag morgen, som Dagsavisen omtalte lørdag. Smith skulle stå i spissen for en planlagt demonstrasjon på Trafalgar Square. Den var tillatt, og organisasjonen hadde hatt dialog med politiet i forkant. Det er uvisst hva som var begrunnelsen for demonstrasjonen, men Republic-bevegelsen sa at grunnen kan ha vært at en av personene hadde en megafon.

En video som viser arrestasjonen viser at en politibetjent sier: «Jeg går ikke inn i en diskusjon om det, de er arrestert, ferdig med det», skriver The Guardian.

Graham Smith ble løslatt lørdag kveld etter 16 timer.

– Vær ikke i tvil: Det er ikke lenger lov til å demonstrere fredelig i Storbritannia. Jeg har blitt fortalt mange ganger at monarken er der for å forsvare våre friheter. Nå er frihetene våre under angrep i hans navn, skrev Smith på Twitter etterpå.

Dagsavisen møtte Graham Smith (t.v.) og Ben Clinton fra organisasjonen Republic i London to dager før kroningen. Lørdag morgen ble Smith arrestert. Han ble løslatt på kvelden. (Åsne Gullikstad)

Dagsavisen møtte Graham Smith i London to døgn før kroningen.

– Det kommer til å bli den største anti-monarki-demonstrasjonen i manns minne, sa Graham Smith til Dagsavisen.

– Vår plikt

Karen Findlay, som ledet politiets sikkerhetsoperasjon under kroningen sier politiet handler i tråd med at kroningen var en helt spesiell hendelse.

– Vi har hatt politioppsyn over en rekke protester uten at vi har grepet inn, både før og under kroningen. Vår plikt er å gjøre det på en proporsjonal måte i tråd med relevant lovgivning. Vi har også plikt til å gripe inn når protester blir kriminelle og kan forårsake alvorlige forstyrrelser. Dette kommer an på konteksten. Kroningen er en hendelse som kun skjer en gang i løpet av en generasjon, og det er en viktig faktor i vurderingen vår, sier Findlay ifølge The Guardian.

Kulturminister Lucy Frazer ble søndag spurt av BBC om politiets håndtering. Hun sier politiet måtte gjøre noen tøffe valg, men gjorde rett i å ta i betraktning hvor spesielt arrangementet var.

Norsk aktivist deltok

Norske Per Kristian Hansen, som er nestleder i organisasjonen «Norge som republikk», var i London under kroningen og deltok under demonstrasjonen, som pågikk fredelig. Da hadde Smith og de andre allerede blitt arrestert.

– Det tar jo litt av piffen på demonstrasjonene her, for det var de som skulle lede protestene. Men det er nok helt bevisst fra politiet, for å dempe oss her, sa Hansen da Dagsavisen møtte ham og andre demonstranter på Trafalgar Square lørdag morgen.

Hansen sier til Dagsavisen søndag at demonstrasjonen ble mindre enn ventet, og at det ble vanskelig å komme inn til plassen, men at det var flere hundre, kanskje opp mot tusen, som demonstrerte. Organisasjonen «Norge som republikk» skriver dette i en uttalelse etter arrestasjonene:

«Norge som republikk ser med bekymring på handlingene til London-politiet. Dette ettersom forberedelsene til demonstrasjonen har inkludert en tett dialog mellom politi og kampanjeledelse hvor politiet har gitt alle nødvendige tillatelser og forsikret at de ikke vil hindre demonstrasjonen. Til tross for dette rekker ikke den tillatte demonstrasjonen engang å begynne før hele kampanjeledelsen er bak lås og slå.»

Andre grupper

Det var også andre grupperinger som arrestert lørdag. Blant dem som ble pågrepet, var medlemmer av aktivistgruppen Just Stop Oil.

Også tre personer fra organisasjonen for kvinners sikkerhet, Night Stars, som ble pågrepet. Her var grunnen imidlertid at politiet fryktet at de ville utløse voldtektsalarmer som ville skremme politihestene, og politiet sier de beslagla slike alarmer.

