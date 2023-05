Mann mistenkt for masseskyting i Texas pågrepet

Mannen, en 38-åring, ble pågrepet i byen Cut and Shoot i Texas tirsdag, sier statsadvokat Todd Dillon i San Jacinto County til NBC News.

Mannen, som har mexicansk bakgrunn, sitter i varetekt i fengselet i Montgomery County og er siktet for drap.

Bak lås og slå

Den siktede ble pågrepet i et hus der han gjemte seg under skittentøy, opplyser sheriff Greg Capers i San Jacinto County. Politibetjenter tok seg inn i huset etter at de ble tipset om at mannen kunne befinne seg der.

– Han er bak lås og slå nå, og der skal han tilbringe resten av livet sitt for å ha drept de fem, sier sheriffen.

Yngste offer var ni år

Det var sent fredag forrige uke at de fem personene ble skutt og drept i byen Cleveland. Ifølge politiet skjedde det etter at den mistenkte gjerningsmannen drev med skyting i hagen sin og ble bedt om å slutte da naboene ville sove.

De drepte er mellom 9 og 31 år gamle, og alle har trolig bakgrunn fra Honduras, ifølge politiet.

Den mistenkte mannen skal ha brukt en halvautomatisk rifle til å skyte de fem.

Storstilt politijakt

Politiet satt i gang en storstilt jakt etter gjerningsmannen. De brukte både droner og spesialhunder i søket etter 38-åringen. Texas' guvernør Greg Abbott tilbød 50.000 dollar i dusør.

Den antatte gjerningspersonen er blitt deportert fire ganger, ifølge amerikanske migrasjonsmyndigheter. Første gang var i mars 2009 og siste gang i juli 2016.

Ifølge sheriff Capers har politibetjenter vært ved mistenktes hjem minst én gang tidligere etter meldinger om skyting i bakgården.

