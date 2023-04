Fra forhatt til godtatt: Nå krones Camilla til dronning

Av Mette Estep/NTB

– Hun har vært gjennom litt av en reise. Hun har gått fra å bli sett på som en ekte heks, til å bli en offisiell og respektert person, sier kongebokforfatter og førsteamanuensis ved Kristiania Carl-Erik Grimstad til NTB.

Lørdag 6. mai krones hun ved siden av sin mann, kong Charles III. Fra å være hetset og uthengt, har hun vunnet anerkjennelse og aksept. men flere eksperter mener hun alltid vil gå i skyggen av fortiden sin – og sammenlignes med sin manns første kone.

– Hun har på ingen måte Dianas inderlighet, ynde og følsomhet, men hun har kjent Charles svært lenge. Han er i prinsippet en tenker, og hun er en person som kan matche det, samtidig som de er nærere hverandre, ikke minst aldersmessig, sier Grimstad.

Ingrid Seward, sjefredaktør i magasinet Majesty påpeker også at det viktigste med Camilla, er måten hun ser ut til å støtte mannen sin på, skriver AP.

Fremdeles den andre kvinnen

Camilla Parker Bowles ble verdenskjent da det ble kjent at hun og daværende prins Charles hadde hatt et forhold mens begge var gift. «Den andre kvinnen» ble behandlet nådeløst av tabloidavisene og raskt en forhatt figur blant britene. Arianne Chernock, professor i moderne britisk historie ved Boston University, mener fortiden alltid vil hefte ved den nye dronningen.

– Jeg vil faktisk hevde at hun fortsatt er den andre kvinnen, og sannsynligvis vil forbli den andre kvinnen, sier Chernock, som tror det blir vanskelig å følge kroningen i Westminster Abbey uten å se for seg prinsesse Diana.

Chernock tror dette vil forbli en utfordring framover, selv nå som Camilla er blitt dronning.

Grimstad sier at mange nok fortsatt husker Diana, som «den fødte prinsesse».

– Men mens kong Charles er en monark av den gamle skolen, var Diana en popprinsesse. Med sine kontakter kunne hun trolig fått flere underholdende oppslag i mediene, men Camilla passer nok bedre, ikke bare til Charles, men også til dronningoppgaven, sier han.

Ingen dronningambisjon

Camilla Rosemary Shand ble født i 1947 i en familie med lange forbindelser til Storbritannias kongefamilie. Angivelig traff hun først Charles på en polokamp i 1970, da hun var 23 år. De hadde et forhold, men det ble avbrutt da han dro i tjeneste i marinen i 1973. I hans fravær giftet Camilla seg med sin mangeårige kjæreste, Andrew Parker-Bowles, i 1973, og Charles giftet seg med Diana i 1981.

På begynnelsen av 1990-tallet kom de oppsiktsvekkende avsløringene om at Camilla og Charles hadde fortsatt å være nære venner, og også hadde innledet et forhold. Begges respektive ekteskap endte i skilsmisse. Den offentlig harmen mot paret og ikke minst Camilla toppet seg da Diana døde i en bilulykke i 1997.

En lang og nøye planlagt prosess for å vinne kongefamilien og folkets aksept, begynte. At Camilla noen gang skulle bli titulert som dronning, framsto på et tidspunkt som utenkelig. Det var heller aldri hennes mål, ifølge sønnen Tom Parker Bowles, som nylig tok bladet fra munnen i podkasten The News Agents. Der går han ut mot påstander fra prins Harry som i boka «I skyggen» hevder at stemoren hadde en «strategisk plan» om å bli dronning. Parker Bowles har en annen versjon:

– Hun giftet seg med personen hun elsket, og dette er det som skjedde, sier han.

28. januar 1999: Det er nøye planlagt når Camilla og prins Charles for første gang fotograferes sammen. 150 fotografer venter utenfor Ritz Hotel i London, når paret kommer ut etter et 50-årslag, rett før midnatt. (Alastair Grant/AP)

Vendepunktene

Dronningplan eller ikke, det er tydelig at dagens kongepar hadde et mål om å ta små skritt, slik at de en dag ikke bare kunne få være sammen, men også bli akseptert som par. Grimstad, som selv har vært i staben til det norske kongehuset, mener det er tydelig at de har valgt å ta tiden til hjelp.

– De har hatt en stor kommunikasjonsstab og vært flinke til å høre på dem, med et langt perspektiv. Tålmodighet har vært et stikkord hele veien. Charles kjenner det britiske samfunnet og betydningen av kongehuset. Han visste at det ville gå denne veien hele tiden, sier han.

Kongelig aksept har banet veien for folkets aksept, godt hjulpet av tid, slik at britene fikk tid til å fordøye endringene.

Etter at Camillas traff prins William første gang i juni 1998, ble det omtalt som et vellykket møte i mediene. Først sju måneder senere lot Camilla og prins Charles seg for første gang fotograferes sammen, utenfor Ritz Hotel i London, etter et 50-årslag.

Grimstad mener det største vendepunktet var at Camilla fikk møte dronningmoren høsten 1999. Det la press på dronning Elizabeth, som fram til da hadde nektet å møte sønnens nye kvinne. I juni 2000 møtte dronningen Camilla første gang. Et år senere skapte det store overskrifter da prinsen for første gang kysset Camilla offentlig, et kyss på hvert kinn. Oddsene for at de to en dag skulle gifte seg, falt umiddelbart hos bookmakerne.

Etter to års samboerskap, giftet paret seg i en privat, borgerlig vielse med bare 28 gjester i 2005. Dronning Elizabeth uteble, men holdt en mottakelse senere for paret, med 800 gjester på Windsor Castle. Camilla fikk tittelen Hennes Kongelige Høyhet hertuginnen av Cornwall.

Hardt arbeid

Over årene har Camilla jobbet hardt med å representere kongehuset, både alene og sammen med Charles.

I februar 2022 gjorde Storbritannias dronning Elizabeth det kjent at hertuginne Camilla skulle få tittelen dronningkonsort når prins Charles en dag ble konge. Da dronningen døde i september, fikk Camilla tittelen, men ifølge kongebiograf Tor Bomann-Larsen var det alltid meningen at Camilla skulle bli kalt dronning.

Han minner om at alle ektefeller av britiske konger siden kong Edvard VII, har blitt dronninger. Kong Edvard VII var eldste sønn av dronning Victoria, som hadde vært dronning i 63 år og 7 måneder da hun døde i januar 1901.

– Da dronning Victoria døde, kom spørsmålet opp om hvilken tittel den nye kongens kone skulle ha. Man var så vant til at Victoria var «The Queen», så det ble diskutert om hun heller skulle bli kalt «queen consort». Men Alexandra sa da «it's queen or nothing». Siden det har de blitt dronninger, alle sammen. Så det lå i kortene at Camilla skulle bli dronning, sier han.

– Du tror ikke hun satte foten ned og sa «dronning eller ikke noe»?

– Nei, det tror jeg ikke. Det ga seg nok selv at hun skulle ha den tittelen, selv om det har blitt diskutert. De fikk de årene på seg fra vielsen til kroning, der folk vendte seg til tanken, så nå er det ikke så kontroversielt.

Da invitasjonen til kroningen kom, var det første gang tittelen sto svart på hvitt: Dronning Camilla.

