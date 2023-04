Stormer rundt Andrew før kroningen av kong Charles

I forkant av neste ukes kroning i London, er det spørsmål om kong Charles sin bror, prins Andrew, kommer til å være til stede under kroningen.

Andrew er nemlig igjen i storm etter en ny avsløring der han har skjult aksjer i et såkalt skallfirma. Et skallfirma er et selskap som ikke har noen signifikant kapital eller aktivitet og benyttes ofte for å skjule en pengestrøm.

I fjor ble Andrew fratatt alle sine ærestitler og kongelige plikter etter voldtektsanklagen i forbindelse med Epstein-skandalen. Men Andrew er fortsatt i arverekken til tronen.

Skandaleprinsen er heller ikke den eneste i kongefamilien som har vakt oppsikt og skapt overskrifter. I 2020 forlot prins Harry og kona Meghan Markle, England og kongehuset. I etterkant har de utgitt en Netflix-dokumentar, og Harry har skrevet en bok om livet sitt der han beskriver et trøblete forhold til familien.

Dronning Camilla, kong Charles III, prinsesse Anne og prins Charles på vei til gudstjeneste. (YUI MOK/AFP)

Skjult investeringer

Prins Andrew er én av minst fem medlemmer av kongefamilien som benyttet seg av samme selskap, «Bank of England Nominees», skriver The Guardian. Selskapet ble opprettet på 70-tallet for å skjule dronning Elizabeth sine investeringer.

På tidspunktet hvor prinsen benyttet seg av skallfirmaet, var han spesialutsending og representerte Storbritannia i handelssaker. Gjennom denne jobben hadde han tilgang til kommersiell sensitiv informasjon.

I tillegg til dronningen og prins Andrew, hadde Elizabeths søster prinsesse Margaret, ektemannen prins Philip og Charles også aksjer igjennom banken. Ifølge Guardian opererte skallselskapet i 30 år.

Det er usikkert om prins Andrew har gjort noe ulovlig, men saken har fått mye oppmerksomhet i britisk media.

Fakta om det britiske kongehuset:

Det britiske kongehuset består av den britiske monarken og dennes slektninger.

Den nåværende kongen er Charles III. Han ble konge da hans mor, dronning Elizabeth, døde i september i fjor. Kroningen av kong Charles skjer 6. mai i år.

Kong Charles er også monark for 14 andre land i Samveldet av nasjoner.

Den britiske tronarvingen er prins William, kong Charles’ eldste barn, og etter ham kommer prins George, kong Charles’ eldste barnebarn.

Ingen hilsen fra palasset

NTB meldte i februar at kongefamilien ikke anerkjente 63-årsdagen til den skandalerammede prins Andrew på deres offisielle Twitter-konto.

Det er andre år på rad at verken palasset eller den britiske regjeringen ønsker prins Andrew gratulerer med dagen.

Tvert imot måtte Andrew ta til takke med en lang artikkel i tabloidavisen The Sun som antydet at han kunne miste Royal Lodge, et herskapshus på eiendommen til Windsor Castle, som han bor i sammen med sin tidligere kone Sarah, hertuginnen av York.

I tillegg sies det at storebror Charles vil stramme inn i kongehusets pengebruk og kutte i Andrews lommepenger, et årlig tilskudd på 249.000 pund tildelt av hans mor dronning Elizabeth II. Dersom det skjer må Andrew ta til takke med den magre pensjonen han fikk opptjent under sin tjeneste i den kongelige marinen.

Prins Andrews fall fra oven har skjedd som følge av sexanklager mot ham fra Virginia Roberts Giuffre, et av de påståtte ofrene til Jeffrey Epstein. Hans koblinger til Epstein er grunnen til at Andrew er fratatt alle sine ærestitler og kongelige plikter.

Arverekkefølgen i det britiske kongehus etter kong Charles:

Reglene for arvefølgen i Storbritannia ble i 2013 endret slik at arveberettigede kvinner og menn likestilles. De nye reglene trådte i kraft i 2015.

Prins William, eldste sønn av Charles og prinsesse Diana, gift med hertuginne Kate Prins George, eldste sønn av William og Kate (født i juli 2013) Prinsesse Charlotte, datter av William og Kate (født i mai 2015) Prins Louis, sønn av William og Kate (født i april 2018) Prins Harry, yngste sønn av Charles og Diana, gift med hertuginne Meghan Archie Mountbatten-Windsor, sønn av Harry og Meghan (født i mai 2019) Lilibet Mountbatten-Windsor, datter av Harry og Meghan (født i juni 2021) Prins Andrew, nest eldste sønn av dronning Elizabeth Prinsesse Beatrice, datter av Andrew og hans tidligere ektefelle Sarah Ferguson Sienna Mapelli Mozzi, datter av prinsesse Beatrice og Edoardo Mapelli Mozzi (født i september 2021) Prinsesse Eugenie, yngste datter av Andrew og Sarah Ferguson August Brooksbank, sønn av prinsesse Eugenie og James Brooksbank (født i februar 2021) Prins Edward, dronning Elizabeths yngste sønn Prins James, sønn av Edward og hans ektefelle, grevinne Sophie (født i desember 2007) Prinsesse Louise, datter av Edward og Sophie (født i november 2003) Prinsesse Anne, dronning Elizabeths datter

NTB

