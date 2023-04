Kong Charles: Vil støtte til forskning på det britiske monarkiets bånd til slaveriet

Buckingham Palace har sagt at de ønsker å samarbeider om en uavhengig studie som utforsker forholdet mellom det britiske monarkiet og slavehandelen på 1600- og 1700-tallet. Det melder BBC. I følge slottet tar kong Charles tar saken dypt alvorlig. Forskningen utføres av Universitetet i Manchester i samarbeid med Historic Royal Palaces.

Full tilgang

Buckingham Palace gir forskerne full tilgang til de kongelige arkivene og den kongelige samlingen. Studien, som er et doktorgradsprosjekt av historikeren Camilla de Koning, forventes å være ferdig i 2026.

Den 27. mars 2007, nesten 450 år etter at Elizabeth I sponset John Hawkins’ slaveekspedisjoner til Vest-Afrika, deltok dronning Elizabeth II i en gudstjeneste i Westminster Abbey for å feire 200-årsjubileet for Storbritannias avskaffelse av slavehandelen. Rowan Williams, erkebiskopen av Canterbury, holdt da i følge avisen The Guardian en preken som fokuserte på slaveriets fryktelig vedvarende arv. «Vi, som er arvingene til fortidens slaveeiende og slavehandlende nasjoner, må innse at vår historiske velstand i stor grad ble bygget på denne grusomheten,» sa han.

[ Mandal kirke ble tagget med satanistiske symboler ]

Personlig sorg

Både kongen og prinsen av Wales har i følge BBC tidligere uttrykt sin personlige sorg over lidelsene slavehandelen forårsaket. I en tale under en reise til Rwanda i fjor sa kongen at han ikke kunne beskrive «dybden av sin personlige sorg» over lidelsene som slavehandelen forårsaket.

Under et besøk på Jamaica i fjor vår sa prins William at slaveri var avskyelig, «aldri burde ha skjedd» og «for alltid flekker vår historie».

Kongen ønsker å fortsette sitt løfte om å utdype sin forståelse av slaveriets innvirkning med «kraft og besluttsomhet» siden hans tiltredelse, sa en talsmann for Buckingham Palace.

[ Trygghet i de første barneårene kan være helt avgjørende ]

[ Husk dette neste gang du skal ta på et dørhåndtak ]