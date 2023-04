Abortpillestrid til høyesterett fredag

Høyesterettsdommer Samuel Alito sørget onsdag for at abortpiller fortsetter å være tilgjengelig på samme nivå som før i USA inntil fredag, da det skal tas en beslutning. Han utvidet dermed den eksisterende tilgangen i to dager til, og det er fortsatt åpent hva som vil skje etter fredag. Utsettelsen vil gi Høyesterett mer tid til å vurdere saken. At dette er utsatt er en indikasjon på at det kan være uenighet blant dommerne i Høyesterett, skriver medier i USA.

Dette vil være den første store avgjørelsen rundt abort som tas av Høyesterett siden juni i fjor, da domstolen fjernet den føderale retten til abort i USA som hadde vært på plass siden 1973. Høyesterett i USA består av et flertall av konservative dommere.

Begrensninger

Tilgangen på abortpiller i USA har vært et svært opphetet tema i USA de siste par ukene, etter at en dommer i Texas 7. april besluttet å inndra godkjennelsen av abortpillen Mifepriston, som er en av to piller som brukes i USA for å igangsette abort. Godkjennelsen fra USAs mat- og helsetilsyn (FDA) har vært i kraft i 23 år, og kjennelsen i Texas ville gjelde nasjonalt. Saken ble imidlertid anket. Det førte til at distribusjonen av Mifepriston ble opprettholdt inntil videre. Men ankedomstolen opprettholdt at det skal innføres restriksjoner på hvordan pillene distribueres.

I forrige uke ba Justisdepartementet og legemiddelprodusenten Høyesterett om å fjerne disse restriksjonene mens en lavere ankedomstol behandler saken i sin helhet. Fredag i forrige uke besluttet høyesterettsdommer Samuel Alito å sette innføringen av restriksjonene på vent til onsdag kveld. Dette ble deretter utsatt til førstkommende fredag (21. april).

Avhengig av hva Høyesterett beslutter, kan det altså i USA etter fredag bli begrensninger på distribusjonen av Mifepriston. Restriksjonene vil blant annet kunne innebære at pillene må tas under oppsyn av lege, at pasienter ikke kan bestille den i posten, og at man må ta dem innen uke sju av graviditeten, i stedet for uke ti som i dag, skriver BBC.

Det hvite hus sier de er forberedt på en lang kamp om tilgangen på abortpiller.

– Vi holder et godt øye med dette. Vi er forberedt på alle utfall, sier talskvinne i Det hvite hus Karine Jean-Pierre.

Abortstrid

Mifepriston brukes til medikamentell abort og har vært godkjent av FDA siden 2000. Legemiddelet brukes i over halvparten av abortene i USA.

Striden rundt abortpiller kommer i en periode der abortspørsmålet er ekstremt betent og der abortrettighetene er under stort press i USA, etter høyesteretts historiske avgjørelse i juni 2022. Da valgte høyesterett å sette til side høyesterettskjennelsen Roe versus Wade, som siden 1973 hadde gitt rett til abort i USA. Etter dette ble det opp til hver enkelt stat å fastsette om abort skal være lovlig eller ikke. Siden har rundt 15 delstater innført mer eller mindre strenge forbud mot abort. Men det er åpnet for at det er mulig å få tilsendt abortpillene og ta dem hjemme, og derfor har abortmotstandere forsøkt å stanse salget av dem.

