Kan bli president i USA - nå forbyr han abort etter seks uker

Florida-guvernør Ron DeSantis er i løpet av de nærmeste ukene ventet å lansere seg selv som republikansk presidentkandidat og dermed ta opp kampen mot Donald Trump, selv om han ikke har sagt noe om det offisielt.

Nå har Florida nettopp blitt den siste i rekken av flere stater i USA som har forbudt eller strammet kraftig inn på retten til abort: Torsdag signerte Ron DeSantis et forbud mot abort etter seks uker i Florida.

– Vi er stolte av å hegne om livet og familien i staten Florida, sa DeSantis i en uttalelse natt til fredag norsk tid.

Splittende sak

Ron DeSantis forbindes dermed med en av de mest splittende og betente politiske sakene i USA for øyeblikket, bare kort tid før han er ventet å tre inn på den nasjonale politiske scenen. Det vil Demokratene og abortaktivister bruke for alt det er verdt dersom DeSantis stiller som kandidat, og ikke minst dersom han faktisk ender opp med å bli Republikanernes presidentkandidat før valget i 2024.

– Vi kommer til å klistre ham til dette, og til hans agenda, overalt hvor han reiser, sier en av dem som jobber med Demokratenes nasjonale strategi til Politico.

– Vi vil henge dette utrolig giftige abortforbudet rundt halsen hans med ulike typer taktikk, sier kilden, som er anonym fordi vedkommende snakker om partistrategien.

Abortrettighetsaktivist Sarah Parker sier det samme.

– Vi er alle innstilt på å gå fra dør til dør og dra til andre stater for å la folk vite hva DeSantis har gjort i Florida, sier Parker, som er leder for organisasjonen Women’s Voices of Southwest Florida, som jobber for retten til abort, til Politico.

Politico har snakket med en rekke aktivister i mange vippestater, og de forteller at planlegging av motkampanjer allerede har begynt.

Strammet inn

Loven i Florida ble signert av DeSantis etter at den lovgivende delstatsforsamlingen hadde stemt for innstrammingen. Republikanerne har et solid flertall i forsamlingen etter mellomvalget i november. DeSantis selv vant dessuten et brakvalg i guvernørvalget, og ble gjenvalgt. Florida, som lenge har vært en vippestat, anses nå som solid republikansk.

Republikanske representanter i Floridas Representantenes hus jubler etter at forsamlingen torsdag stemte for å forby abort etter seks uker. (ALICIA DEVINE/USA TODAY NETWORK/Reuters)

Loven trer først i kraft når delstatens øverste domstol har behandlet den, men denne domstolen består av et flertall av dommere DeSantis selv har utpekt. Fram til nå har det vært lovlig med abort i Florida opp til 15 uker. Det ble strammet inn fra hele 24 uker i fjor, og en ytterligere innstramming har ligget i kortene på grunn av det store republikanske flertallet i delstaten. Abortforbudet etter seks uker som nå innføres har unntak for tilfeller av voldtekt, incest, for å redde kvinnens liv eller ved dødelige misdannelser på fosteret.

Må reise til andre stater

Abort er de siste månedene blitt forbudt i en rekke stater sør i USA, og mange kvinner i nabostatene har derfor reist til Florida for å få abort. Dette blir det nå trolig langt mindre av. I stedet vil trolig mange kvinner i sør måtte reise enda lenger, til stater som North Carolina eller Illinois, skriver The New York Times.

Mange kvinner i Florida, som er en av de mest folkerike statene i USA, vil nå også måtte dra til disse statene. Uke seks er så tidlig at mange ikke vet at de er gravide på det tidspunktet. Fordi man starter å regne ukene i en graviditet før befruktning har funnet sted, har de fleste kvinner passert uke fire når man oppdager en graviditet.

Abortmotstandere demonstrerer utenfor en abortklinikk i Clearwater i Florida i februar. Kvinner fra nabostater har reist til Florida for å få abort, men nå strammes loven sterkt inn også der. (OCTAVIO JONES/Reuters)

Innstrammingene på abort i USA har pågått i republikanskdominerte stater siden i fjor sommer. Det var et politisk jordskjelv da høyesterett i juni 2022 besluttet å sette til side høyesterettskjennelsen Roe v. Wade fra 1973, som hadde fastslått at USAs grunnlov ga rett til abort.

Etter avgjørelsen i juni fjor ble det dermed opp til hver enkelt stat hva slags lover som skal gjelde. 13 delstater har innført fullt forbud mot abort, ifølge en løpende oversikt hos The New York Times. I tillegg har Georgia innført forbud etter seks uker, altså det samme som nabostaten i sør, Florida, nå har innført.

Kan skade

For Ron DeSantis vil abortforbudet kunne slå ulike veier. I kampen mot Donald Trump må han vinne den republikanske kjernebasen om han skal ha sjanse til å bli Republikanernes presidentkandidat. Trump leder over DeSantis på de fleste målinger blant republikanske velgere, men DeSantis kan vinne mer støtte fra konservative republikanere med denne politikken.

Men saken kan skade DeSantis i møte med mer moderate og sentrumsorienterte velgere. Dersom han klarer å vinne mot Trump og blir partiets kandidat, vil saken kunne gjøre det enda vanskeligere for ham i presidentvalgkampen, for da skal han vinne over velgere som står mellom Demokratene og Republikanerne, eller som er uavhengige.

Målinger viser at et klart flertall av amerikanere støtter retten til abort. 62 prosent mener abort bør være lovlig i alle eller i de fleste tilfeller, mens 36 prosent sier det bør være ulovlig i alle eller i de fleste tilfeller, ifølge en måling fra Pew Research Center i juli i 2022, like etter høyesteretts avgjørelse. Tallene var omtrent de samme like før avgjørelsen.

Men skillelinjene er skarpe mellom de to partienes velgere: 84 prosent av demokratiske velgere mener abort bør være lovlig i alle eller de fleste tilfeller, mens kun 38 prosent av republikanere mener det.

Ron DeSantis har ikke gjort innstrammingen på abort til seks uker til en spesielt synlig kampsak – det er trolig en erkjennelse av at saken også kan støte bort en del velgere. Han nøyde seg med å sende ut et bilde etter signeringen, og vil trolig heller legge vekt på andre ting han har oppnådd i Florida, skriver The Washington Post. DeSantis skal de neste ukene reiser til flere ulike stater i USA. Mange venter at han kunngjør sitt kandidatur i april eller mai.

Trump er presidenten som sikret at høyesterett fikk et klart flertall av konservative dommere, som igjen gjorde den historiske abortavgjørelsen i 2022. Men Trump sa etter mellomvalget i november at mange republikanske politikere håndtere abortsaken dårlig – særlig de som vil ha abortforbud uten unntak. Partiet gjorde det dårligere enn ventet i valget.

Abortpillestrid

Demokratene gjorde abort til en viktig sak i valgkampen i fjor høst, og mange amerikanske velgere reagerte sterkt på høyesteretts avgjørelse. Men abort er kun ett av mange temaer når velgerne skal gå til urnene, så det er usikkert hvor sterkt saken vil slå ut.

Abortinnstrammingen i Florida skjer etter at det i det siste har vært enorm debatt om abortpiller i USA. I en kjennelse 7. april besluttet nemlig en dommer i Texas å inndra godkjennelsen av abortpillen mifepriston, som er en av to abortpiller som brukes i USA for å igangsette abort. Kjennelsen vekket enorm oppsikt fordi den vil gjelde nasjonalt dersom den ikke stanses av en høyere domstol. Den ble anket, og en ankedomstol besluttet at pillen fortsatt skal være i salg, men med restriksjoner. Justisdepartementet har bedt høyesterett behandle saken.

