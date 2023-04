Dystre tall i ny FN-rapport om båtflyktninger

Antall dødsfall i det sentrale Middelhavet i 2023 første kvartal, er det høyeste på seks år, ifølge en ny rapport onsdag fra FNs internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM). Rapporten viser at de 441 dødsfallene er det høyeste antallet omkomne siden første kvartal i 2017, da 742 dødsfall ble registrert, ifølge en pressemelding fra IOM.

– Den vedvarende humanitære krisen i det sentrale Middelhavet er utålelig. Med flere enn 20.000 dødsfall registrert på denne ruten siden 2014, frykter jeg at disse dødsfallene har blitt normalisert, sier IOMs generaldirektør, António Vitorino.

Leger uten grenser forklarer at det er mangel på trygge fluktruter fra Libya som gjør at mange flyktninger og migranter velger å ta den livsfarlige veien over havet. I 2022 forsøkte titusenvis av mennesker å krysse det sentrale Middelhavet, og over 1.377 mennesker mistet livet eller ble meldt savnet i løpet av året, ifølge IOM.

Også i år stiger dødstallene og det sentrale Middelhavet fortsetter å være verdens dødeligste migrasjonsrute. De fleste som blir reddet av Leger Uten Grenser har flyktet fra Libya, og mange forteller forferdelige historier om ekstrem vold, tortur og overgrep i Libya.

Titusenvis av mennesker blir også plukket opp av den libyske kystvakten og tvangsreturnert tilbake til landet de flyktet fra hvert år. Libya er definert som utrygt for migranter, flyktninger og asylsøkere av internasjonale og europeiske institusjoner som FN, IOM og EU-kommisjonen.

