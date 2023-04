JFKs nevø vil bli USAs neste president

69-åringen vil utfordre president Joe Biden i kampen om demokratenes nominasjon.

Robert F. Kennedy Jr. er sønn av Robert «Bobby» Kennedy, som ble skutt og drept mens han var presidentkandidat i valget i 1968.

Kennedy er en uttalt vaksinemotstander. Han har lang fartstid som aktivist, men har stort sett jobbet som advokat i klima- og miljøsaker.

For rundt 15 år siden ble Kennedy overbevist om at vaksiner ikke er trygge, og han ble en ledende stemme for bevegelsen mot vaksiner.

Innsatsen hans i denne bevegelsen fikk medvind under pandemien. Kennedys organisasjon, Children's Health Defense, doblet omsetningen i 2020 til 6,8 millioner dollar, tilsvarende 71 millioner kroner.

Kennedys søster, menneskerettsaktivisten Kerry Kennedy, har i et intervju med nyhetsbyrået AP sagt at broren hennes tar «helt feil» i vaksine-saken og mener påstandene hans er farlige.

