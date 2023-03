Tiltalt: Dette skjer med Trump nå

Tidligere president Donald Trump er historisk. For første gang har en tidligere amerikansk president blitt tiltalt for et lovbrudd. Det skjedde etter at en storjury torsdag kveld norsk tid tok ut tiltale i den såkalte hysjpenge-saken, som er blitt etterforsket i årevis, skriver The New York Times.

Ifølge CNN har påtalemyndighetene i New York sendt ut en pressemelding der de sier at de har tatt kontakt med Trumps advokat for å koordinere hvordan Trump skal overgi seg.

Tiltalen er foreløpig ikke offentlig, men CNN erfarer at det skal være snakk om en tiltale på 30 punkter som alle handler om bedrageri. De skriver videre at det er forventet at Donald Trump skal møte i retten førstkommende tirsdag.

Sikkerhet

Når Trump møter i retten må han gjennomgå de samme rutinene som alle andre som er tiltalt for kriminalitet i USA. Det betyr blant annet å avgi fingeravtrykk og bli fotografert, et såkalt «mug shot».

Hvorvidt Trump faktisk kommer til å bli arrestert er ifølge Washington Post ikke avklart. Han kan også bli løslatt under visse forutsetninger, eller han kan bli satt i husarrest i påvente av en rettssak. Trumps advokater forhandler nå med statsadvokaten helt konkret om hva som skal skje videre.

Både fordi Trump er tidligere president, jobber for å bli republikanernes presidentkandidat i 2024 og på grunn av erfaringene etter 6. januar-opprøret, der en pøbel stormet kongressen til støtte for Trump og hans påstander om at presidentvalget var stjålet, står sikkerhet i høysetet i forkant av at Trump sannsynligvis snart vil møte i retten.

CNN skriver blant annet at alle politifolk i New York er bedt om å møte på jobb i uniform fredag.

– Fullstendig uskyldig

Den tidligere presidenten holder fast ved at han ikke har gjort noe galt.

– Jeg er fullstendig uskyldig, sier Trump selv i en uttalelse, gjengitt av NTB.

Trump sier tiltalen er «politisk forfølgelse» og «åpenbar innblanding i valgkampen».

Trump får støtte fra en lang rekke topp-republikanere. Speaker i kongressen, Kevin McCarthy, skriver på Twitter at statsadvokat Alvin Bragg, som er påtaleansvarlig i saken, har skadet USA i et forsøk på å påvirke valgkampen.

– Det amerikanske folk vil ikke godta denne uretten, og Representantenes hus vil holde Alvin Bragg og hans enestående maktmisbruk ansvarlig, skriver McCarthy.

Hysj-penger

Saken handler om Donald Trumps påståtte forhold til den tidligere pornoskuespilleren Stephanie Clifford, som bruker scenenavnet Stormy Daniels. Få dager før valget i 2016 betalte Trumps tidligere advokat Michael Cohen 130.000 dollar til Clifford for at hun skulle holde tett om forholdet. Han sier han seinere fikk pengene tilbakebetalt fra Trump-organisasjonen. Problemet er at påtalemyndigheten mener pengene skal stamme fra valgkampmidler. De mener også at reglene for valgkampfinansiering er brutt fordi utbetalingen hindret publisering av opplysninger som kunne svekket Trumps kandidatur, og at Trump-organisasjonen har forfalsket dokumenter for å skjule pengeoverføringen som advokatutgifter.

Thank you to my amazing attorney (who also always spells my name correctly 🤣) for helping me in our continuing fight for truth and justice. https://t.co/rvie0qBHVs — Stormy Daniels (@StormyDaniels) March 15, 2023

Cohen ble i 2018 dømt til 3 års fengsel for forholdet.

Trumps advokater har avvist påstanden. De mener utbetalingen handlet om Trumps privatliv og ønske om å skjerme familien og redde ekteskapet, ikke for å hjelpe ham til å bli president.

