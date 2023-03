Ekspresident Donald Trump kan innen kort tid komme til å bli få en tiltale mot seg – i så fall blir det historisk, fordi han blir den første tidligere eller sittende president det skjer med.

Men hva vil det gjøre for Trumps sjanser til å bli president igjen i 2024?

– Blir skuddsikker

– Hvis han blir tiltalt, blir han skuddsikker, sier Bryan Lanza, republikansk strateg og rådgiver for Trump.

Trump-leiren håper det vil bidra til å øke støtten og sympatien for Trump, som vil framstå som et offer for politisk heksejakt fra demokratene. Det har virket tidligere, blant velgerbasen Trump ønsker å samle.

– Om han blir tiltalt, blir oppskriften den samme. Angrip det juridiske med at det er politisk, sier Lanza, ifølge BBC.

Denne uka ble det meldt at Trump ifølge nære kilder skal ønske å gå med håndjern om han blir kalt inn til retten, men det er ikke sikkert det kommer til en slik situasjon, uansett om han blir tiltalt eller ikke.

Eirik Løkke, rådgiver i tankesmien Civita, følger amerikansk politikk tett. Han tror ikke saken vil ha mye å si dersom det «bare» blir med tiltalen.

– Det kan øke sympatien blant hans egne velgere, fordi han kan fremstille seg som et offer, og det kan styrke ham i løpet i primærvalget. Men på lang sikt vil han ikke styrkes, særlig ikke hvis han blir dømt, sier Løkke til Dagsavisen.

– Jeg tror ikke saken vil påvirke omdømmet hans noe særlig, sier han.

Eirik Løkke, rådgiver i Civita. (CF-WESENBERG)

Han mener Trump har en god sjanse til å bli republikanernes kandidat igjen, men ikke så god sjanse til å bli valgt igjen i presidentvalget 2024.

– Det er ingen som mobiliserer flere demokratiske velgere mer enn Trump – demokratiske velgere kan stå i timevis i kø for å stemme mot ham.

[ Kilder: Ønsker å gå i håndjern i retten ]

Hysjpenger

Det spekuleres på om Trump kan bli innkalt til en storjury på Manhattan i New York i forbindelse med saken om Stormy Daniels. Juryens medlemmer ble bedt om å være forberedt på å møtes torsdag.

Trump blir etterforsket i flere ulike saker, men det er saken rundt «hysjpenger» til pornoskuespilleren Stormy Daniels som har kommet lengst. Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, har sagt at han før presidentvalget i 2016 betalte 130.000 dollar til Stephanie Clifford, som er Stormy Daniels egentlige navn, for å sikre at hun ikke fortalte om at hun skal ha hatt et forhold til Trump.

Trump har nektet for at det var noe forhold, men har innrømmet at han betalte Cohen for å betale Daniels for å stanse falske anklager.

Tilhengere av Donald Trump stilte opp for å vise sin støtte nær Mar-a-Lago, boligen hans i Palm Beach, Florida, onsdag. (JOE RAEDLE/AFP)

Ekspresidenten risikerer å bli tiltalt for brudd på loven om valgkampfinansiering. Aktoratet argumenterer for at pengene var et forsøk på å hindre publisering av opplysninger som kunne skade valgkampen hans.

Trump mener han er politisk forfulgt og at sakene rundt ham er et resultat av det. At mannen som leder etterforskningen, statsadvokat Alvin Bragg, er demokrat, kan styrke dette argumentet for Trump i manges øyne.

[ Pence forsvarer Trump, DeSantis tier ]

– Svakere enn noen gang

Nate Cohn, som er ledende politisk analytiker i The New York Times, mener en tiltale kan forsterke støtten blant dem som allerede støtter Trump, men ikke nødvendigvis hanke inn flere for ham.

– Det kan bli noen kortvarige gevinster for Trump dersom republikanere protesterer for å forsvare ham. Men det er å dra det langt å si at mange republikanere som ikke støtter nominasjonen hans i dag, vil være mer tilbøyelig til å støtte ham etter en tiltale. Det kan absolutt oppildne velgerbasen hans, men en tiltale vil forsterke noen av grunnene til at andre republikanere nøler med å støtte ham i utgangspunktet, skriver Cohn i en analyse.

Han påpeker at Trump har «overlevd» flere føderale etterforskninger og to riksrettsakprosesser.

– Enhver full sjømann på pub vet at han ikke kan avskrives. Men selv om Trump har trosset oddsene før, har det ikke alltid skjedd uten riper i lakken. Det er ikke klokt å utfordre skjebnen for mange ganger, mener Cohn.

Trump har lidd flere nederlag; forrige presidentvalg, og gjennom kandidater han støttet i mellomvalget i november 2022 – i tillegg har det vært massiv negativ oppmerksomhet etter stormingen av Kongressen 6. januar i 2021.

– Han er svakere enn noen gang, mener Cohn.

Mer alvorlige saker

Trump etterforskes i flere ulike saker. En spesialetterforsker gransker Trumps håndtering av graderte dokumenter som ble funnet i boligen hans i Florida etter at han hadde gått av som president. Spesialetterforskeren undersøker også Trumps forsøk på å gjøre om resultatet av presidentvalget i 2020, og hans rolle i det som førte til stormingen av Kongressen påfølgende januar.

Flere analytikere har påpekt at de andre sakene er mer alvorlige for Trump. Det mener også Eirik Løkke.

– De er mye mer alvorlige, fordi de handler om ting som er en mye større trussel mot det amerikanske demokratiet. Denne saken handler mer om snusk, sier Løkke.

Florida-guvernør Ron DeSantis, som regnes for å være den største republikanske utfordreren til Trump dersom han stiller, var stille i flere dager om saken. Men da han ble spurt om den mandag, sa han at statsadvokaten som holder i saken har en politisk agenda. Han gikk imidlertid ikke noe lenger i å støtte Trump.

– Jeg tror dette på sikt kan gjøre det litt vanskeligere for DeSantis, fordi Trump får oppmerksomhet og kan fremstille seg som et offer. DeSantis må drive en balansegang. Han må ikke fremmedgjøre amerikanske velgere, men må samtidig stille seg i et bedre lys enn Trump, sier Løkke.

[ Dagsavisen møtte fans i Florida: Dette er Ron DeSantis ]

[ Disse kan utfordre Trump ]