Greenpeace: Utslippene fra privatfly doblet i fjor

Ifølge Greenpeace viser undersøkelsen at antallet flygninger med privatfly i Europa økte med 64 prosent i 2022, sammenlignet med året før.

Over halvparten av flygningene, 55 prosent, var på under 750 kilometer, og det gjennomsnittlige CO2-utslippet per flytur var på 5,9 tonn. Det tilsvarer en 23.000 kilometer lang kjøretur med bensinbil.

Greenpeace mener europeiske land og EU bør forby bruk av privatfly som et ledd i sin plan for å takle klimakrisen.

– Det er enormt urettferdig at rike mennesker kan ødelegge klimaet på denne måten, sier Thomas Gelin i Greenpeace.

– Forurensning som følge av luksussløsing må være den første som går, vi trenger et forbud mot private jetfly, sier han.

Flest privatfly var det i fjor i Frankrike, Storbritannia og Tyskland, og de tre mest populære destinasjonene for slike fly var Nice, Paris og Genève.

Den travleste ruten var mellom Paris og London der det i gjennomsnitt fløy ni privatfly daglig, til tross for at togforbindelsen mellom de to byene bare tar litt over 2 timer og at det går 14 tog daglig på strekningen.

