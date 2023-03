Sinte demonstranter barker sammen med politi i Paris

Grupper av svartkledde demonstranter var i sammenstøt med politiet i Paris tirsdag. Lignende uro fant også sted i flere franske byer, deriblant Rennes, Bordeaux og Toulouse. I Nantes ble et bankbygg og flere biler satt fyr på.

Flere andre steder i Frankrike gikk demonstrasjonene imidlertid rolig for seg.

Reformen det protesteres mot innebærer blant annet at pensjonsalderen heves fra 62 til 64 år, og at ansatte må jobbe i minst 43 år for å få full pensjon.

Tirsdag avviste den franske regjeringen kravet fra fagforeninger om å sette pensjonsloven på vent. President Emmanuel Macron har sagt at pensjonsreformen må tre i kraft innen året er omme.

