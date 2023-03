Russiske soldater hevder de blir truet med henrettelser

Medlemmer av en nylig dannet russisk angrepsenhet hevder at øverstkommanderende nylig satt inn tropper for å hindre dem i å trekke seg tilbake og truet dem med døden etter at de led «enorme» tap i Øst-Ukraina, ifølge The Guardian. I en video på Twitter rettet mot president Vladimir Putin sier en gruppe på rundt tjuefire menn i militæruniformat de er restene av Storm, en enhet under forsvarsdepartementet.

«Vi satt under åpen bombekasterild og artilleri i 14 dager» hører man Alexander Gorin, en russisk soldat, si i appellen, som først dukket opp fredag på russiske Telegram-kanaler. «Vi led enorme tap. 34 mennesker ble skadet og 22 døde, inkludert kommandanten vår.»

En annen soldat sier at enheten opprinnelig besto av 161 menn ved starten av operasjonene. Alexander Gorin hevder at hans menn tok beslutningen om å dra tilbake til den russiske hærens hovedkvarter, men ble nektet evakuering av sine overordnede:

«De plasserte sperretropper bak oss og lot oss ikke forlate posisjonen vår … De truer med å ødelegge oss en etter en og som en enhet. De ønsker å henrette oss som vitner til et fullstendig uaktsomt kriminelt lederskap», hevder han.

– Ser etter desertører

Tom Røseth er førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

– Jeg er ikke overrasket, jeg har sett rapporteringer tidligere at man i de okkuperte områdene har satt inn rosgvardija-personell (nasjonalgarden, red, anm.) som ser etter folk som deserterer. Vi har hørt mye om at mange, spesielt blant Wagnerstyrkene, kjører en streng, intern justis. Og det har vært mye snakk om at straffene for å desertere eller ikke følge ordre har økt betraktelig, og at tsjetsjenere mulig er blitt satt til å passe på, slik at soldatene angriper og ikke går i retrett, sier Røseth til Dagsavisen.

– Én ting er at om man i krig har ordre om å angripe og ikke angriper, så er det selvfølgelig alvorlig. Men, så kan det være gode grunner til ikke å angripe, som stabssjefen kanskje ikke er klar over. At man da velger å gå til det skritt å ha egne styrker som skal hindre retrett på denne måten minner om fordums kriger i Europa som vi ikke har sett på veldig mange år, sier Røseth.

– Å fysisk hindre de eller skyte de hvis de nekter å gå framover er veldig spesielt, sier Tom Røseth. (Forsvaret)

– Men å skyte sine egne for ikke å angripe er drastisk?

– Å fysisk hindre dem eller skyte dem hvis de nekter å gå framover er veldig spesielt. Det sier mye om motivasjonen. Men, spørsmålet er om hvor utbredt det er. Det kan selvfølgelig være at disse tilfellene handler om en og annen offiser av den gamle sovjetiske skolen som har bestemt seg for at ingen i hans brigade skal gjøre retrett.

– Men det er en del rapporteringer om dette både tidligere og nå som tyder på at dette ikke er enkelttilfeller i den russiske hæren.

– Mange av soldatene ved fronten kommer fra ressurssvake familier, noe som gjør at det ikke blir så mye oppstyr om de blir drept?

– Ja, og hvis du har mange nok å ta av kan denne typen fryktkultur der man kjører på med vanære eller død som motivasjon, fungere.

– Kan det være et tegn på at russiske soldater tviler på egen ledelse?

– Ja, og det faller inn i et mønster vi ser og har sett på russisk side en stund. Derfor har man også økt straffen for ikke å følge ordre ganske betraktelig, sier Tom Røseth.

Barrierestyrker

Barrierestyrker – eller anti-retrettstyrker – er militære enheter som er plassert bak frontlinjestyrker for å opprettholde disiplin og hindre soldater i å flykte.

– Kommandantene våre er en kriminell organisasjon. Det er ingen annen måte å si det på, sier en annen russisk soldat, som identifiserer seg som Sergei Moldanov.

The Guardian har identifisert åtte menn i videoen. Da de ble kontaktet, bekreftet tre av dem at de var medlemmer av Storm-enheten og bekreftet beskrivelsen i klippet. Mennene, som ba om å være anonyme, sa at de siden hadde blitt evakuert fra frontlinjene.

Artillery mobiks really want to fight and "defend their motherland", but the "General Staff" won't let them. For some reason, they're being sent into meat assault. pic.twitter.com/38TBOUq8ED — Dmitri (@wartranslated) March 12, 2023

Storm-enheten ble opprettet av forsvarsdepartementet i januar for å delta i Moskvas vinteroffensiv i Øst-Ukraina. Da enheten ble opprettet, sa departementet at den var spesielt utformet for å bryte gjennom de mest komplekse og nivådelte forsvarssektorene i Ukrainas væpnede styrker.

Ifølge rapporter i russiske medier, samt fotografier publisert på sosiale medier av flere av soldatene, består enheten i stor grad av russiske veteraner som deltok i Russlands første offensiv i Ukraina i 2014. Storm-soldatene i videoen hevder at de ble tvunget til å gi penger til sine sjefer, og at de som nektet ble sendt til frontlinjen.

Flere appeller

Appellen deres er den siste i en jevn strøm av lignende videoer som har dukket opp siden januar, der russiske soldater har klaget over dårlig behandling. Det sammenfaller med Moskvas vinteroffensiv i Øst-Ukraina og er ifølge medier et tegn på at Russlands tropper fortsatt er plaget av lav moral og dårlig ledelse.

Klippene vitner også om Moskvas vilje til å sende sine soldater til stillinger der de står overfor den sikre død i et forsøk på å bryte gjennom det ukrainske forsvaret, skriver The Guardian.

I november i fjor sa det britiske forsvarsdepartementet at russiske styrker sannsynligvis hadde begynt å utplassere sperretropper eller «blokkeringsenheter».

– Taktikken med å skyte desertører vitner sannsynligvis om lav kvalitet, lav moral og manglende disiplin hos russiske styrker, sa departementet i en uttalelse.

Ledelsen i Kreml har i stor grad avvist meldinger om at den russiske hæren hadde hatt deserteringer i Ukraina drevet av dårlige forhold og lav moral.

Russia Putin – Jeg gjentar nok en gang at ingen slike deserteringer har massekarakter, hevder Putin. (Gavriil Grigorov/AP)

– Er det gutter som deserterte fra kampstillingene sine? Ja, det skjedde … mindre og mindre nå, uttalte Putin på slutten av fjoråret. Og la til:

– Jeg gjentar nok en gang at ingen slike deserteringer har massekarakter.

Den russiske presidenten har også hevdet at Ukraina brukte sine egne sperretropper og skjøt sine egne soldater i ryggen.

Russisk misnøye

Den russiske hæren, støttet av den paramilitære Wagner-gruppen, har kastet titusenvis av soldater i kamp i flere måneder i sitt forsøk på å vinne terreng i Donbas-regionen. Russland har lenge presset på for å feste grepet om byen Bakhmut og området rundt. Kilder hevdet lørdag at de russiske angrepene på byen hadde stoppet opp, samtidig som at ukrainske styrker befestet sine stillinger, skrev NTB.

Ifølge vestlige beregninger har opptil 200.000 russiske soldater mistet livet siden invasjonen startet 24. februar i fjor.

Den siste tida har det, som Dagsavisen har omtalt, vært annonser rundt omkring i lokale medier i Russland og på kommunale nettsider der det lokkes med gode betingelser for dem som er villige til å melde seg frivillig som kontraktsoldater for det russiske militæret – blant annet en månedslønn som tilsvarer det russiske leger for dersom de kriger ved fronten i Ukraina.

Kreml forsøker å rekruttere kontraktsoldater som melder seg frivillig for å unngå i erklære en runde nummer to med massiv mobilisering der man blir innkalt, ifølge tenketanken Institute for the Study of War. I september kunngjorde Russland en såkalt delvis mobilisering av 300.000 soldater.

Ifølge russiske medier har forsvarsminister Sergej Sjojgu sparket sjefen for det østlige militærdistriktet, generalløytnant Rustam Muradov. Det er den siste av flere rokeringer i toppledelsen i den russiske hæren etter en rekke tilbakeslag på slagmarken.

