Trump langer ut mot påtalemyndigheten igjen: – Et stalinistisk skrekkshow

– Statsadvokaten i New York, under oppsyn og ledelse av urettferdighetsdepartementet i Washington, etterforsker meg for noe som ikke er noe kriminelt, ikke noen forseelse, ikke noen affære, sa Trump i Waco i delstaten Texas lørdag.

Der holdt han sitt første valgkampmøte til neste års presidentvalg.

Statsadvokat Alvin Bragg etterforsker en betaling på 130.000 dollar fra Trumps kontor til pornostjernen Stormy Daniels i ukene før presidentvalget i 2016.

Trump risikerer tiltale for brudd på valgkampfinansieringsloven i forbindelse med utbetalingen av det som beskrives som såkalte hysjpenger, ettersom beløpet ifølge etterforskningen skulle få henne til å tie om et forhold Stormy Daniels skal ha hatt til Trump.

– Jeg har aldri likt hesteansiktet, sa Trump om Stormy Daniels.

Stalin-sammenligning

Trump brukte sitt første valgkampmøte til å gjenta en påstand han har kommet med mange ganger før, nemlig at han mener å være utsatt for en heksejakt.

– Etterforskningene er som tatt rett ut fra et stalinistisk russisk skrekkshow. Fra begynnelsen av har det vært helsejakter og falske etterforskninger på rad og rekke, sa Trump til forsamlingen som hadde møtt opp på arrangementet.

Flere fremmøtte hadde med seg plakater der det sto «heksejakt» med store bokstaver.

I tillegg til hysjpenge-etterforskningen i New York, er Trump også under gransking av en spesialetterforsker opprettet av justisdepartementet som undersøker anklager om at Trump gjemte graderte dokumenter etter å ha gått av som president, og om Trump sto bak et komplott for å prøve å velte valgresultatet i 2020.

En av Trumps mest ivrige tilhengere i Kongressen, Marjorie Taylor Greene, sa til folkemengden i Waco at det er på tide å «ta tilbake» justisdepartementet.

– Dere må forstå dette: De er ikke bare ute etter president Trump. De er ute etter dere, og president Trump er simpelthen den eneste som står i veien for dem, sa hun.

Død og ødeleggelse

Trump har ikke bare de juridiske anklagene å tenke på. Han ser også frem mot neste års valg der han nominert kandidat for republikanerne kan bli stilt overfor en mulig utfordring fra Floridas guvernør Ron DeSantis.

Det er gryende tegn på at Trumps støtte ikke er like bastant alle steder, i hvert fall i delstaten New Hampshire, som er en viktig tidlig kamparena i nominasjonsprosessen.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters forsøker Trump å bruke hysjpengesaken til si egen fordel ved å samle inn penger på den og bruke midlene til å sikre seg flere velgere.

Fredag sendte Trump ut en apokalyptisk advarsel der han sa at USA står overfor «død og ødeleggelse» hvis han blir tiltalt.

Den eskalerende retorikken har ikke falt i like god smak hos alle i det republikanske partiet.

– Trump balanserer på en stram line uten sikkerhetsnett, telegraferer at han ikke har noe å tape, og er villig til å risikere farlige utfall for å samle støtte, sier den republikanske strategen Ron Bonjean i Washington.

