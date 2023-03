Slik havnet Ron DeSantis i woke-strid med Disney

Florida-guvernør Ron DeSantis anses som den største utfordreren til Donald Trump på republikansk side foran presidentvalget i 2024. Hva han gjør i jobben som guvernør i Florida følges derfor med argusøyne.

Han er i full gang med å ta del i en «kulturkrig» i USA, og sikret seg en seier da han nylig sørget for at delstaten Florida, gjennom guvernøren selv, har fått kontroll over hvem som skal sitte i styret som har oppsynet over den populære Disney World-fornøyelsesparken.

Det blir sett på som en revansje for guvernøren i en strid som begynte for ett år siden med DeSantis’ omstridte lov som av kritikere kalles «Don’t say gay».

Men hvordan havnet den potensielle presidentkandidaten i disputt med den folkekjære og verdenskjente underholdningsgiganten? Her er noe av det som har skjedd.

– Woke skal dø i Florida

I mars 2022 signerte Ron DeSantis en lov som ble kalt «Parental Rights in Education». Den forbyr offentlige skoler i Florida å undervise barn opp til tredje klasse i seksuell orientering eller kjønnsidentitet. De som støtter loven mener det er foreldrene som skal få bestemme når og hvordan slike temaer skal tas opp med barna, og loven gir foreldre anledning til å saksøke et skoledistrikt dersom den brytes. Da DeSantis signerte loven, sa han at å undervise barnehagebarn i at de kan «bli hva de vil» er upassende.

– Det er ikke noe som er passende noe sted, men særlig ikke i Florida, sa han.

Loven vekket mye kritikk, og motstanderne har kalt den «Don’t say gay». Aktivister demonstrerte, og forsøkte å sanke støtte i opinionen, inkludert hos næringslivet. En rekke ansatte i Disney var med på å protestere. Etter først å ha forholdt seg tause, kritiserte også ledelsen i Disney loven. Disney er Floridas største private arbeidsgiver, med rundt 80.000 ansatte, og er en mektig aktør i delstaten.

En fotograf fra Walt Disney World holdt en pride-farget Mikke Mus under fantasifestivalen i juli 2022. (OCTAVIO JONES/Reuters)

At Disney gikk ut mot loven likte ikke Ron DeSantis.

– Hvis Disney vil krangle, har de valgt feil fyr, skrev DeSantis i en e-post til tilhengere.

DeSantis har gjort kampen mot det han kaller woke-ideologi til en kjernekamp som guvernør i Florida. «Woke» har utviklet seg til å bli et nedsettende begrep i noen kretser, med betydningen «politisk korrekt». Det står sentralt i det som nærmest er blitt en kulturkrig mellom de politiske leirene i USA.

– Vi vil aldri gi etter for woke-agendaen. Florida er en stat hvor woke skal dø, har DeSantis sagt.

Etter kritikken fra Disney kalte DeSantis selskapet for «Woke Disney». Han har også kritisert Disney for å ha gjort endringer som han mener er et resultat av det han kaller «woke-virus».

– Da vi var unge kunne vi se tegnefilmer uten å bekymre oss. Nå må foreldre sitte der og bekymre seg for hva de prøver å injisere. Hvilken ideologi er det de innfører? Og det er galt, har DeSantis sagt.

– Jeg skal gjøre det som er rett for folket i Florida. Jeg adlyder ikke ordre fra woke-selskaper som har base i California, har han sagt til velgere.

[ Dagsavisen møtte fans i Florida: Dette er Ron DeSantis ]

– Ny sheriff i byen

Ron DeSantis har fortsatt kampen, og hatt som mål å la staten Florida få mer kontroll over Disney. Det toppet seg da han 27. februar signerte en lov som gir staten Florida mer kontroll over selskapets aktivitet i Florida. Det blir av mange ansett som en revansj fra DeSantis over Disney etter striden.

– I dag blir det endelig en slutt på bedriftskongedømmet, sa DeSantis.

– Det er en ny sheriff i byen, og ansvarlighet står på agendaen.

Loven som er kalt « Don't Say Gay», som Ron DeSantis har innført, førte til sterk debatt, og Disney-selskapet ble involvert. Her er tilhengere av loven utenfor Walt Disney World i april 2022. (OCTAVIO JONES/Reuters)

Loven gir Ron DeSantis makt til å velge medlemmer i styret for Central Florida Tourism Oversight District, som er det nye navnet på spesialdistriktet. Styret har overoppsyn over den populære Disney World-fornøyelsesparken. I 55 år har det enorme området som Walt Disney World ligger i, i praksis fungert som et selvstyrende område for Disney, der parken har kunnet bestemme mye over «byplanleggingen» i området og har drevet en egen skatteinnkreving som betaler for områdets egen brann- og helsetjeneste. Gjennom dette har parken spart millioner av dollar årlig i skatter og avgifter, skriver The New York Times.

Disney har tidligere utpekt medlemmene i styret til skattedistriktet, men det gjøres nå altså av delstaten, gjennom guvernøren. Det nye styret hadde sitt første møte i forrige uke, og består av flere konservative medlemmer.

– Han utpekte kulturkrigere, av typen kristennasjonalister. Det er ingen overdrivelse, sier Richard Foglesong, statsviter og forfatter av boka «Married to the Mouse: Walt Disney World and Orlando» til Los Angeles Times.

Tidligere har Disney gjort enkelte endringer i noen av attraksjonene i parken, blant annet på grunn av fare for at noe kunne oppleves som rasistisk. I 2021 gjorde også parken en endring i et fyrverkerishow, der publikum ikke lenger ble ønsket velkommen med et «ladies and gentlemen, boys and girls», men «good evening, dreamers of all ages».

Disney har sagt at de ønsker å etterstrebe inkludering og mangfold, mens kritikerne mener slike tiltak går for langt i retning av «woke»-ideologi.

[ – Dette landet hadde det nydelig under Donald Trump ]

«PR-kupp»

Ron DeSantis har altså gått i bresjen for denne kritikken, og Disney-striden er blitt beskrevet som et «PR-kupp» for DeSantis, som er ventet å stille til republikanernes kamp om å bli presidentkandidat i 2024. DeSantis har ikke kunngjort sitt kandidatur, men de fleste venter at han gjør det i år.

Det er fortsatt et åpent spørsmål om DeSantis kan klare å danke ut Donald Trump blant republikanske velgere. At han i mellomvalget i november gjorde et brakvalg i Florida, styrket hans sjanser opp mot Trump, som led mange nederlag ved at mange av hans kandidater tapte.

DeSantis reiste før mellomvalget rundt til mange andre stater i USA, og kom i februar ut med sin biografi «The Courage to Be Free». Å gi ut en bok blir i amerikansk politikk gjerne ansett som en nyttig og viktig steg for dem som vil stille som presidentkandidat.

Florida Governor Ron DeSantis speaks in Pinellas Park Ron DeSantis ønsker at Florida skal være et utstillingsvindu for konservativ politikk som kan innføres ellers i landet også. Her holder han opp sin nye bok i Pinellas Park i Florida 8. mars, under sin «Florida Blueprint»-turné. (SCOTT AUDETTE/Reuters)

Boka beskrives i salgsteksten som «en vinneroppskrift for patrioter rundt omkring i landet», og forteller om «arbeidergutten som vokste opp til å stå opp mot Disney og Dr. Fauci». Anthony Fauci var USAs øverste smittevernsjef under pandemien.

[ Disse kan utfordre Trump ]

Frihetens fakkel

Nettopp frihet er et mantra for DeSantis; frihet fra det han mener er woke, og frihet for individet. At han i løpet av pandemien etter hvert sto opp mot restriksjoner for å holde Florida åpent, er noe av det han viser til.

DeSantis og medarbeidere som jobber for ham kaller seg «the Freedom Team», og sender ukentlige rapporter til tilhengerne.

– Guvernør DeSantis bærer frihetens fakkel slik at Florida alltid forblir en fri stat og dermed kan tjene som et eksempel for nasjonen, skriver hans team.

Han ønsker at Florida skal være et utstillingsvindu for den konservative politikken, og han jobber ikke bare fra toppen. DeSantis har over tid gjort en innsats for å prøve få inn republikanske krefter på grasrotnivå i styre og stell, blant annet ved å engasjere seg i skolestyrene. Han har støttet og drevet kampanje for mange kandidater som er blitt valgt inn.

Republikanerne har et stort flertall i begge kamrene i delstatsforsamlingen. De politiske seirene i Florida vil bli brukt for det de er verdt når DeSantis lanserer sitt presidentkandidat, tror observatører. Spekulasjonene går ut på at beskjeden kommer etter at forsamlingens periode går ut i mai.

– Igjen og igjen ser vi at han kunngjør, støtter og foreslår politikk som delstatsforsamlingen kan vedta de kommende ukene, og som kommer på listen over kamper og seiere som han deretter kan drive valgkamp på grunnlag av, sier Patricia Mazzei, sjef for Miami-kontoret til The New York Times, i podkasten The Daily.

---

Ron DeSantis (44)

Guvernør i Florida for republikanerne siden 2019.

Gift med Casey DeSantis – har tre barn.

Født og oppvokst i Florida, med italiensk herkomst: alle besteforeldrene er født i Italia.

Utdannet jurist ved Yale og Harvard.

Satt i Representantenes hus fra 2013 til 2018.

Ga tidlig sin støtte til Donald Trump og ble en av Trumps viktigste støttespillere, men har siden distansert seg fra ham.

Vant syltynt i sitt første guvernørvalg, men i 2022 vant han med over 20 prosentpoeng over den demokratiske motstanderen.

---

[ Demokrater ønsker seg Trump som motstander ]

[ – Mange velgere er slitne av all støyen rundt Trump ]