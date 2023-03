Trump truer med «død og ødeleggelse» dersom han blir tiltalt

Trump kommer med advarselen i et innlegg på det sosiale mediet Truth Social fredag.

Uttalelsen kommer få timer etter at statsadvokaten i New York sa at de ikke vil la seg skremme.

Trumps innlegg på Truth Social fredag er det hittil siste i en rekke trusler og advarsler som Trump har kommet med mot statsadvokat Alvin Bragg etter at Trump sist helg hevdet at han ville bli pågrepet av politiet tirsdag denne uken. Det skjedde som kjent ikke.

Det er Bragg som leder etterforskningen av Trump.

Ekspresidenten mistenkes for å ha betalt penger til den tidligere pornostjernen Stormy Daniels for å få henne til å tie om et forhold de to skal ha hatt. Dersom det stemmer, er det brudd på valgkampfinansieringsloven.

Trump har avvist at han hadde et forhold til Stormy Daniels, og han hevder granskingen er politisk motivert. Han nekter også for å ha betalt Daniels for å holde tett.

