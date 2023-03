Zelenskyjs rådgiver om Putin-besøk: «Han beundrer massegravene»

Den ukrainske havnebyen Mariupol i Donetsk-regionen ble lagt i ruiner etter brutale kamper, som var blant krigens blodigste.

Tidligere har ukrainske myndigheter anslått at minst 25.000 mennesker ble drept i kampene om Mariupol, og at mellom 5.000 og 7.000 av dem døde i ruinene av hus som ble bombet, skriver NTB. 90 prosent av boligbyggene i byen ble ødelagt eller skadd, ifølge FN.

Fordømmes

Mariupol ble beleiret av russiske styrker i flere måneder før den til slutt falt i mai. Kapringen av byen var Russlands første store seier i krigen.

Putin reiste denne helgen til byen med helikopter. Ifølge det statlige nyhetsbyrået skal han ha besøkt flere deler av byen i bil, og snakket med folk om gjenoppbyggingen. Nyhetsbyrået skriver at Putin snakket med flere av innbyggerne, og takket ja til en invitasjon om å bli med hjem på besøk til en lokal familie. Tidligere har også Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu besøkt Mariupol.

Besøket fordømmes av flere ukrainske ledere.

– Den kriminelle dras alltid mot åstedet for forbrytelsen. Mens landene i den siviliserte verden kunngjør at de vil arrestere «krigsregissøren» (Putin) hvis han krysser grensene deres, har organisatoren av drapet på tusenvis av Mariupol-familier kommet for å beundre ruinene av byen og massegravene. Det er en form for kynisme og mangel på anger, skrev president Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Mykhailo Podolyak, skriver på Twitter.

«Blodig diktator»

Putin besøkte Mariupol etter at han var på Krim, ifølge Kreml. Talsmann Dmitrij Peskov hevder besøket i havnebyen var spontant. Det skjer etter at Den internasjonale straffedomstolen (ICC) utstedte arrestordre på ham for krigsforbrytelser.

Mariupols bystyre som nå jobber fra et ukrainsk-kontrollert territorium fordømmer også besøket i en kunngjøring på Telegram.

– Mariupol var et fatalt feilgrep begått av en blodig diktator. Det viste det sanne ansiktet til den «russiske verden» – russisk terror og grusomhet, skriver de.

Russlands krigføring i Mariupol er blitt strekt kritisert fra flere hold. Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) mener at et russisk bombeangrep mot en fødeklinikk tidlig i krigen var en krigsforbrytelse.

Første Donbas-besøk

Det er Putins første tur til Donbas-regionen, som består av Donetsk og Luhansk, siden krigen brøt ut, og det nærmeste han har vært krigens frontlinjer siden han bestemte seg for å invadere nabolandet, skriver NTB.

Mens Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har besøkt soldater ved fronten flere ganger i forsøk på å styrke moralen, har Putin stort sett oppholdt seg inne i Kreml der han har styrt den «militære spesialoperasjonen».

Noe av Putins påskudd for invasjonen av Ukraina var å redde russisktalende i regionen fra et angivelig folkemord. Russland har støttet separatister der siden 2014, da Krim-halvøya ble annektert. Donetsk er en av de fire regionene som Russland siden hevder å ha innlemmet.

