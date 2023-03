Syklon slo rekord: – De samme rammes igjen og igjen

– Det er de samme menneskene som rammes igjen og igjen av ekstremvær, og som nok en gang mister alt de eier og har av hus, avlinger og dyr. Vi ser at disse stormene kommer hyppigere her og er kraftigere enn før, forteller Håvard Hovdhaugen, landdirektør i Kirkens Nødhjelp i Malawi, til Dagsavisen.

Særlig Madagaskar, Mosambik og Malawi ble hardt rammet av syklonen Freddy. (Kart: Grafikk)

En urovekkende verdensrekord er satt med den tropiske syklonen Freddy: Det er den mest langvarige tropiske syklonen som er målt noen gang, melder The Weather Channel. Den pågikk i fem uker og fire dager, fra 4. februar til 15. mars, og fikk verst konsekvenser da den traff deler av Madagaskar, Mosambik, Zimbabwe og Malawi. Den forflyttet seg helt fra nord for Australia og over Det indiske hav, før den traff Afrika.

Tredje på ett år

Flere enn 300 personer er bekreftet døde, og store ødeleggelser ligger igjen. Flest er registrert døde i Malawi, der minst 225 har mistet livet.

– Freddy dundret inn over den sørlige delen av Malawi i helgen, og fikk full effekt mandag. Store områder er nærmest totalt ødelagt. I tillegg til de rundt 200 døde er 600–700 skadet og ganske mange savnet. Tallene vil mest sannsynlig fortsette å stige, forteller Hovdhaugen fra Malawi.

– Jeg snakket med en ung mann som fortalte at huset hans hadde kollapset ved midnatt natt til mandag. Han hadde klart å berge både far og søsken, men senere mandag visste han ikke hvor de var, om de var i live, forteller Hovdhaugen.

Håvard Hovdhaugen, landdirektør for Kirkens Nødhjelp i Malawi. (Kirkens Nødhjelp)

Malawi er et av landene som de siste årene har merket konsekvensene av klimaendringene sterkt.

– Det er tredje gang på litt over ett år at de samme menneskene rammes, og det gjør det ekstra fortvilende. De ble også rammet av sterke stormer i januar og mars i fjor, sier Hovdhaugen.

Han forteller at området som nå er rammet, alltid har vært spesielt utsatt, da det ligger i lavlandet ved en stor elv, men at man de siste årene har opplevd både hyppigere og kraftigere stormer enn før. Selv har han vært landdirektør for Kirkens Nødhjelp Malawi i over fem år. Dette var den fjerde tropiske syklonen i Malawi mens han har vært der.

– Vi jobber med mange bønder, og de sier at mye har endret seg de siste årene. Historiene som gjentar seg er at alt er mer usikkert nå. Tidligere kunne man nesten stille klokka etter regntiden, man visste når den kom og sluttet. Nå vet man ikke lenger når den starter og slutter, og det kan komme lange tørkeperioder i det som tidligere var regnet som regntid. Og når regnet først kommer, er det mye kraftigere og kommer på kortere tid, som man ser nå, forteller Hovdhaugen.

Ifølge FNs klimapanel er det observert og også ventet økt kraftig nedbør og flom i sørøstlige Afrika og Madagaskar. Det er ventet at tropiske sykloner i kategori 4 og 5 øker.

Vasket bort

Fram til syklonen Freddy kom, var det en tilnærmet normal regntid, sier Hovdhaugen. Men syklonen får katastrofale følger for innhøstingen.

– Maisen er det viktigste de dyrker. Nå sto den på sitt høyeste, klar til å bli høstet om et par måneder. Men nå er store jordbruksområder vasket bort.

Uværet har ført til store oversvømmelser. Veier og boliger er tatt av jordskred, og flere av de døde har blitt begravd i gjørme, melder Reuters. Nærmere en halv million mennesker har behov for humanitær hjelp, opplyser FNs nødhjelpskontor.

– Matsikkerheten er allerede lav i Malawi. Nå gjelder det å bidra med frø og gjødsel så snart som mulig, slik at de kan plante på nytt, sier Hovdhaugen.

Han forteller at torsdag var den første dagen uten særlig regn. Syklonen Freddy varte fram til onsdag, men fortsatt regner man med at det kan komme nye kraftige regnskyll i dagene som kommer.

– Må varsle bedre

Kirkens Nødhjelp har vært i Malawi i 20 år og har jobbet med partnere i de flomrammede områdene i over fem år. Hovdhaugen drar til de verst rammede områdene i neste uke, og organisasjonen setter inn en omfattende respons der. Umiddelbart er det viktigste å bidra med rent vann, sanitærforhold, hygiene, mat og husly, og å forebygge de verste effektene av kolera, som allerede var et problem i området, forteller han.

Menn bærer en kiste med et av ofrene for jordskred som ble utløst under syklonen Freddy, i en massebegravelse i Chilobwe township i Blantyre, Malawi. (AMOS GUMULIRA/AFP)

Malawi er et av de mange landene som nå må iverksette klimatilpasningstiltak, fordi ekstremværet vil ramme igjen og igjen.

– Noe av det viktigste man kan gjøre for å ruste seg til slike hendelser, er å få på plass enda bedre varslingssystemer som kan varsle om været. I noen tilfeller prøver man å få folk til å flytte til litt høyereliggende områder, så de ikke skal være så utsatt for flom. Men det er ikke så enkelt som det kan høres ut. Det å flytte fra området der deres forfedre er begravet, er vanskelig, det henger sammen med kulturen her. I tillegg er jo faktisk dette de mest fruktbare områdene i et normalår, så det er forbundet med matsikkerhet å dyrke nettopp der, forteller Hovdhaugen.

Organisasjonen jobber med lokalsamfunnene for å gjøre dem mer robuste.

– Men å være forberedt på katastrofer som denne lar seg likevel nesten ikke gjøre i et land med så svake samfunnsstrukturer, sier landdirektøren.

– Uforutsigbarheten er en del av livet til de som bor her. De fleste har vært gjennom dette før, men de kan ikke gjøre så mye annet enn håpe at går bra i hver sesong. De bruker det lille de har til å dyrke, men vet ikke før regntiden og stormsesongen er over om det går bra eller ikke.

