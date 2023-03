Sterke protester mot Netanyahus Berlin-besøk

Israel har i flere måneder vært preget av store demonstrasjoner der hundretusener har protestert mot regjeringens varslede rettsreform.

Onsdag sperret demonstranter veien til flyplassen i Tel Aviv, slik de også gjorde da Netanyahu skulle på statsbesøk til Italia tidligere i måneden. Da måtte han ta helikopter til flyplassen, og det er ventet at det samme skjer onsdag kveld.

«Ikke kom tilbake» og «Diktator å flukt» lød teksten på demonstrantenes plakater ved flyplassen, blant dem israelske en gruppe israelske krigsveteraner.

Strenge tiltak

Etter planen skulle Netanyahu være i Berlin til fredag, men kontoret hans opplyste onsdag at han returnerer til Israel torsdag.

Tysk politi har innført strenge sikkerhetstiltak i byen, først og fremst i området rundt Waldorf Astoria Hotel der den israelske statsministeren skal bo, og rundt Schloss Bellevue der han skal møte statsminister Olaf Scholz og president Frank-Walter Steinmeier.

Netanyahu skal etter planen også besøke minnesmerket over ofrene for holocaust, og hele området var onsdag ettermiddag avsperret.

Det er varslet flere demonstrasjoner i den tyske hovedstaden under Netanyahus besøk, men disse vil bli holdt på trygg avstand fra stedene der han oppholder seg.

Sterke protester

Blant dem som har protestert mot besøket, er lederen for Anne Frank-senteret i Frankfurt, et senter som er oppkalt etter den unge nederlandske jenta som døde i en tysk konsentrasjonsleir under andre verdenskrig, og som etterlot seg en dagbok som siden er oversatt til over 50 språk.

– Dersom en israelsk statsminister ønsker å kvitte seg med vanlige demokratiske verdier, så er i dag den verste tiden mulig å invitere ham til Berlin på, sier Meron Mendel til den tyske kringkasteren Bayerischer Rundfunk.

Berlin burde ha informert Netanyahus kontor om at det ikke var mulig å ta imot ham på det nåværende tidspunktet, sier den tysk-israelske historikeren.

– Scholz-regjeringen må nå innse at de må ta avstand fra Israels ytterliggående høyreregjering, sier Mendel.

Opprop

1.000 forfattere, akademikere og artister har undertegnet et opprop i protest Netanyahus besøk i Berlin, samt et planlagt besøk i Storbritannia.

– På bakgrunn av Netanyahus farlige og destruktive lederskap, og sett i lys av en enorm demokratisk sivil motstand mot ødeleggelsen av statlige institusjoner ved udemokratisk lovgivning, ber vi om at Tyskland og Storbritannia straks avlyser besøket, heter det i oppropet som er overlevert til de to lands myndigheter.

