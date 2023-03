Zelenskyj: Over 1.100 russiske soldater døde på under en uke i Bakhmut

– På under en uke, fra 6. mars, har vi drept over 1.100 fiendtlige soldater i Bakhmut-området alene, sa Zelenskyj i sin daglige videotale.

Tallet er ikke bekreftet fra uavhengig hold. Bakhmut ligger ved frontlinjen i Donetsk øst i Ukraina, og helt siden i sommer har det pågått et svært blodig slag om byen.

Amerikanske Institute of the Study of War skrev tidligere søndag at den russiske offensiven i Bakhmut øst i landet ser ut til å ha stanset opp. Lørdag ble det meldt at russiske styrker kontrollerer den østlige delen av byen.

Forsvarsdepartementet i Moskva hevdet søndag at over 220 ukrainske soldater er drept i løpet av det siste døgnet. Ifølge meldingene fortsetter russiske soldater å angripe ukrainske stillinger i Donetsk.

Tallene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Lørdag meldte Ukraina at over 500 russiske soldater var drept eller såret i løpet av et døgn i forbindelse med slaget om byen. Heller ikke disse tallene er bekreftet av uavhengige kilder.

[ Kommentar: Mens Ap leiter etter døra ut, viser Erna veien videre ]