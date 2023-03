Kampene om Bakhmut fortsetter: hevder Russland kontrollerer 40 prosent

– Jeg har bedt generalstaben om å finne de passende styrkene for å bistå i forsvaret av Bakhmut, ingen del av Ukraina skal overgis, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mandag i sin faste kveldsbeskjed til folket.

Han forklarte at han har diskutert forsvaret av småbyen Bakhmut i Donetsk-fylket øst i Ukraina, med generalene. Zelenskyj sa at han understreket at beskjeden er at de ikke skal trekke seg tilbake, men heller styrke forsvarslinja. Ifølge Zelenskyj støttet generalene dette.

Donetsk er ett av fire ukrainske fylker som Russland nå hevder er russisk territorium. Etter flere måneder med tilbakeslag har Russland lenge presset på for å feste grepet om Bakhmut og kontroll over en nærliggende viktig forsyningsrute for ukrainske styrker. For Russland vil det også ha stor betydning i forsøket på å ta hele Donbas-regionen, skriver nyhetsbyrået Reuters. Ukrainske styrker har forsterket forsvaret vest for byen. Reuters skriver at det tilsynelatende er for å forberede retrett, men enn så lenge ser de ikke ut til å ha besluttet å forlate posisjonene. Det har blitt spekulert i om Ukraina planlegger en snarlig retrett fra Bakhmut.

Russiske styrker kontrollerer nå 40 prosent av byen, ifølge et kart publisert av den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW), skriver La Repubblica. Kartet viser russiske styrkers bevegelse, og tyder på at områdene under russisk kontroll er utvidet noe fra øst og nesten inn mot sentrum.

ISW skriver at selv om Bakhmut i seg selv ikke er operasjonelt eller strategisk viktig, har Ukrainas kamp for byen blitt strategisk viktig på grunn av den nåværende sammensetningen av russiske styrker der.

NEW: #Ukraine will continue to defend #Bakhmut for now. While Bakhmut itself isn't intrinsically important operationally or strategically, Ukraine’s fight for it has become strategically significant due to the current composition of Russian forces there.🧵 https://t.co/MKpVxSLnlI pic.twitter.com/tDKUJTCTRn — ISW (@TheStudyofWar) March 7, 2023

USAs forsvarsminister Lloyd Austin har hevdet at det vil ha liten strategisk betydning for Russland hvis Ukraina taper slaget om Bakhmut.

– Jeg tror den har mer symbolsk betydning enn strategisk og operasjonell verdi. Bakhmuts fall betyr ikke nødvendigvis at russerne har endret krigens gang, sa Austin under et besøk i Jordan mandag, ifølge NTB.

Nye tapstall

Enn så lenge kontrollerer fortsatt Ukraina Bakhmut, tross måneder med kamper. Flere tusen mennesker er drept og infrastruktur er ødelagt, skriver The Guardian. Sivile er evakuert, men innbyggerne som likevel har blitt igjen, har i flere måneder måttet oppholde seg i kjellere, uten rennende vann, elektrisitet eller gass.

Situasjonen i byen har blitt beskrevet som «et helvete» av en høytstående tjenestemann.

Tirsdag hevder den ukrainske militærkommandoen at 1.600 russiske soldater er drept i løpet av det siste døgnet, ifølge Reuters. Dermed er 154.830 russiske soldater drept siden invasjonen 24. februar, ifølge ukrainsk hold. Tallene er ikke bekreftet fra uavhengig hold, og Ukraina har ikke gått ut med egne tapstall.

På slagmarken har Ukraina slått tilbake flere enn 140 russiske angrep i løpet av det siste døgnet, opplyser myndighetene tirsdag. Ifølge militæret var 37 av angrepene konsentrert rundt landsbyen Dubovo-Vasylivka, nordvest for Bakhmut. Reuters har ikke vært i stand til å bekrefte påstandene.

Kollaps ved fronten

I helgen meldte britisk etterretning at russiske styrker fester grepet om Bakhmut, og at de gjenværende ukrainske soldatene er hardt presset, ifølge NTB. Noe av målet med å forsvare byen skal fra ukrainsk hold ha vært å påføre russiske styrker så store tap som mulig før de eventuelt inntar byen og får et nytt springbrett til å fortsette offensiven vestover i Donetsk.

Jevgenij Prigozjin, som er leder for den beryktede leiesoldatgruppa Wagner, hevdet forrige uke at Bakhmut praktisk talt var omringet av russiske styrker. Kort tid seinere klaget han over at ammunisjon russiske myndigheter har lovet Wagner-gruppa, ikke hadde blitt levert.

Mandag hevdet han at hele frontlinja kommer til å kollapse hvis Wagner-gruppa tvinges til retrett fra Bakhmut.

– Hvis Wagner trekker seg tilbake fra Bakhmut nå, kommer hele fronten til å bryte sammen. Det kommer ikke til å bli noen fin situasjon for alle de militære formasjonene som forsvarer russiske interesser, sier Jevgenij Prigozjin i en video, ifølge nyhetsbyrået.

Nyhetsbyrået Reuters har ikke kunnet fastslå hvor og når videoen er spilt inn. Opptaket ble i helgen publisert på en Telegram-kanal som knyttes til Wagner-gruppen.

Uttalelsene fra Wagner-sjefen understreker den pågående spliden med det russiske forsvarsdepartementet. Prigozjin har anklaget myndighetene for å med vilje ikke fore soldatene hans med ammunisjon, en anklage forsvarsdepartementet har avvist.

