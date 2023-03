Sverige og Tyrkia skal fortsette Nato-samtalene

Forhandlere fra Sverige, Finland og Tyrkia var torsdag på plass i Brussel for nye samtaler om Nato-søknadene, anført av Jens Stoltenberg selv.

Rundt klokken 13.30 ankom Sveriges sjefforhandler Oscar Stenström Natos hovedkvarter i Brussel, hvor han håndhilste på sin finske kollega Jukka Salovaara.

De to ble deretter geleidet opp Nato-heisene med sine respektive delegasjoner for å innlede dagens møte med Nato-sjef Jens Stoltenberg og Tyrkias sjefforhandler Ibrahim Kalin.

Melder om framskritt

Rundt klokka 17 omtalte Stenström samtalene som et «lite framskritt» overfor TT.

– Motparten vår har akseptert og erkjent at det er gjort framskritt med tiltakene vi har innført, sa Stenström.

– Det positive i dag, er at vi har blitt enige om at samtalene fortsetter, føyde han til.

Det er imidlertid ikke fastsatt noen dato for den neste runden med samtaler, eller noe mål for når man skal være ferdige med forhandlingene.

[ Bildet av Lviv-hunden går verden rundt ]

Ratifisering etter det tyrkiske valget?

Stoltenberg sa ifølge Stenström på møtet at det er viktig at Tyrkia ratifiserer både den svenske og finske Nato-søknaden før forsvarsalliansens møte i Litauens hovedstad Vilnius i juli.

Stenström sier til TT at ratifisering av de tyrkiske folkevalgte neppe skjer før valget i mai, selv om Sverige mener de har oppfylt vilkårene i avtalen som ble inngått mellom Sverige, Finland og Tyrkia under toppmøtet i Madrid i fjor sommer.

– Jeg har som leder av den svenske delegasjonen understreket at vi har gjennomført avtalen, sier Stenström.

Tyrkia og sjefforhandler Ibrahim Kalin er imidlertid ikke overbevist om at verken Sverige eller Finland har gjort det man er blitt enige om, ifølge Stenström.

[ Ukraina utsatt for massive rakettangrep – Russland kaller det for hevn ]

Koranbrenning

Forhandlingene om svensk og finsk Nato-medlemskap tok slutt etter at den høyreekstreme politikeren Rasmus Paludan satte fyr på Koranen utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm.

Da Stoltenberg nylig besøkte Tyrkia, klarte han imidlertid å overbevise president Recep Tayyip Erdogan om å gjenoppta dialogen.

– Jeg hadde gode diskusjoner med president Erdogan. Vi ble enige om å gjenoppta samtalene og holde et trilateralt møte mellom Finland, Sverige og Tyrkia på Natos hovedkvarter i midten av mars, under min ledelse, for å diskutere implementeringen av overenskomsten fra juni, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i Tallinn for et par uker siden.

Nato har ikke forberedt noen pressekonferanse etterpå, men har lovet å komme med noe informasjon. Det er derimot ventet et svensk pressetreff med sjefforhandler Stenström senest klokken 18.

[ Tror Putin vil satse på å hale ut krigen ]