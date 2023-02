Ferieplaner? Her får turister betalt for å komme på besøk

Riktig nok må du betale for fly og hotell selv. Men drar du til Taiwan på ferie, vil landets turistmyndigheter i det minste sørge for lommepenger.

Målet for Taiwans myndigheter er å øke antallet utelandske turister. I fjor besøkte 900.000 utlendinger Taiwan. Målet for neste år er at 6 millioner turister skal dra til øya, og for 2025 hele 10 millioner besøkende.

For å få til dette, har myndighetene bestemt at hver turist som besøker Taiwan, skal få 5.000 taiwanesiske dollar hver. Det tilsvarer litt over 1.600 norske kroner.

Totalt skal Taiwans turistmyndigheter bruke 5,3 milliarder taiwanesiske dollar, eller over 1,8 milliarder norske kroner, på framstøtet. Det inkluderer også lønnsbonuser til ansatte på hoteller og i andre deler av turistindustrien, skriver Taipei Times.

Taiwan ligger på en øy utenfor Kinas fastland. Kina mener Taiwan tilhører dem. Taiwan ønsker selv å være et eget land.

Taiwan kan by på fine strender, vakker natur, spennende byer og en rik matkultur. Men uroen rundt forholdet til den mektige naboen på fastlandet gjør muligens at en del potensielle turister vegrer seg for å dra dit.

Turister poserer foran lanterner som er hengt opp for å feire kinesisk nyttår. (ChiangYing-ying/AP)