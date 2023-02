CIA tror Kina forbereder en invasjon av Taiwan innen 2027

Ifølge Burns har USA etterretning som tilsier at Xi har beordret militæret til å være klare til å gjennomføre en invasjon av selvstyrte Taiwan, som Kina hevder er sitt territorium, innen 2027.

– Det betyr ikke at han har bestemt seg for å invadere i 2027, eller noe annet år, men det er en påminnelse om hvor seriøs han er og om ambisjonene hans, sa Burns under et besøk på Georgetown-universitetet torsdag.

– Vår vurdering i CIA er at jeg ikke ville undervurdert Xis ambisjoner knyttet til Taiwan, fortsatte han, men la også til at Xi trolig har blitt overrasket over hvor dårlig det har gått for Russland i invasjonen av Ukraina.

