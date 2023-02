Financial Times: USA skal ha samtaler med Taiwan neste uke

Samtalene er hemmelige og skal holdes utenfor offentligheten for å unngå reaksjoner fra Kina, skriver avisen, som siterer fem anonyme kilder kjent med møtet.

Wu og Koo skal møte Jon Finer, USAs assisterende rådgiver for nasjonal sikkerhet, og viseutenriksminister Wendy Sherman.

I tillegg skal USAs utenriksminister Antony Blinken forsøke å få til et møte med Kinas øverste diplomat Wang Yi på sidelinjen av sikkerhetskonferansen i München lørdag, ifølge Financial Times.

Den kinesiske ballongen som ble skutt ned av amerikanske kampfly utenfor USAs østkyst i starten av februar, har ført til et anspent forhold mellom USA og Kina.

Blinken utsatte et planlagt besøk i Beijing som følge av den kinesiske ballongen, og noen ny dato for et slikt besøk er ikke fastsatt. Kina har i etterkant anklaget USA for å stå bak ti ballonger som fløy ulovlig inn i kinesisk luftrom.

