FN: Hvert 2. minutt dør en gravid kvinne

Dødelighetsraten falt betydelig fra 2000 til 2015, men stagnerte i stor grad fra 2016 til 2020. I noen deler av verden har den sågar begynt å øke, står det i rapporten, som ble lagt fram torsdag.

I løpet av 20-årsperioden fra 2000 til 2020 falt den gjennomsnittlige dødelighetsraten med 34,3 prosent, fra 339 dødsfall per 100.000 fødsler i 2000, til 223 dødsfall i 2020.

Likevel betyr det at nesten 800 kvinner døde hver eneste dag i 2020, eller rundt en kvinne hvert andre minutt.

– Graviditet burde være en tid for enormt håp og en positiv opplevelse for alle kvinner. Men det er dessverre fortsatt en sjokkerende farlig opplevelse for millioner verden rundt, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Rapporten viser fallende dødelighet i bare to av FNs åtte regioner fra 2016 til 2020. Det var Australia og New Zealand, med et fall på 35 prosent, og Sentral- og Sør-Asia med 16 prosent.

I Europa og Nord-Amerika steg dødeligheten med 17 prosent. I Latin-Amerika og Karibia var oppgangen på 15 prosent. I verden for øvrig var det stagnasjon.

Dødsfallene skyldes alvorlig blødning, infeksjoner, komplikasjoner etter utrygge aborter, samt underliggende faktorer som hiv og aids, noe som i stor grad kan forebygges og behandles, står det.

Rapporten omfatter tall til 2020, men WHO viser til at utviklingen etter 2020 trolig ser dyster ut som følge av koronapandemien og den økonomiske krisen.

