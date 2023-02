– Jeg ønsker henne lykke til. Ambassadør Nikki Haley gjorde en flott jobb i vår administrasjon. Hun kan snart få mer selskap i presidentracet, sa Mike Pence til pressen under et besøk i Iowa, og smilte lurt.

– Og jeg lover folk her i Iowa, og alle dere, om at jeg vil holde dere orientert, sa Pence, ifølge Politico.

Eksvisepresidenten kommenterte at republikanske Nikki Haley denne uka meldte at hun stiller som kandidat i det republikanske racet før presidentvalget i 2024. Haley ble utpekt som FN-ambassadør av Donald Trump. Hun er nå den første som har meldt seg som kandidat etter Trump.

Men Pences kommentarer nå signaliserer at også han snart melder seg på. Den tidligere visepresidenten under Trump er av mange tippet som en av kandidatene, og ga nylig ut en selvbiografi. Pence har distansert seg fra Trump etter at de to forlot Det hvite hus.

Den absolutte favoritten til å utfordre Trump er imidlertid Ron DeSantis. I den rangerte listen hos The Washington Post fra januar over de ti personene som mest sannsynlig vil bli republikansk kandidat, kommer DeSantis på førsteplass – over Trump.

Andre aktuelle navn på den republikanske siden inkluderer Mike Pompeo, Tim Scott, Larry Hogan, Chris Sununu, Ted Cruz, Glenn Youngkin og Liz Cheney.

