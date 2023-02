Stiller mot Trump – men det kan han tjene på

Donald Trump eller Ron DeSantis? Det er de to det er mest snakk om blant republikanerne foran presidentvalget i 2024.

Så langt har ikke DeSantis kunngjort sitt kandidatur, men nå er det ventet at en annen republikansk politiker melder seg på kampen: Nikki Haley vil etter all sannsynlighet kunngjøre sitt kandidatur onsdag 15. februar. Om ingen kommer henne i forkjøpet, blir hun dermed den første som melder seg som kandidat etter Donald Trump, som har varslet at han stiller igjen.

Bra for Trump

Men heller enn å være et problem for Trump at han blir utfordret, kan det faktisk være godt nytt for ham. Årsaken er at dersom det blir flere enn en annen kandidat som stiller mot Trump, vil republikanere som vil ha en annen enn Trump spre sine stemmer mellom de andre kandidatene. Dermed vil hver og en av disse kandidatene få færre stemmer og dermed kanskje ikke kunne måle seg med Trumps støtte i en republikansk kandidatkamp.

En ny måling fra Yahoo News/YouGov viser at i en konkurranse mellom kun Florida-guvernør Ron DeSantis og Donald Trump, vil DeSantis slå Trump: I målingen sier 45 prosent at republikanske velgere at de vil støtte DeSantis, mot 41 prosent for Trump.

Men dersom det kommer minst én republikansk kandidat i tillegg, vil Trump komme best ut av det. Når de republikanske velgerne blir spurt om hvem de foretrekker av Trump, DeSantis og Haley, sier 35 prosent at de foretrekker DeSantis, 11 prosent Haley – og 38 prosent Trump. 15 prosent vet ikke, og to prosent ville ikke ha stemt.

Det er ventet at det vil komme flere andre republikanske kandidater med i racet i løpet av de neste ukene og månedene. Det kan gjøre det enda vanskeligere for andre kandidater enn Trump å vinne mot ham – inkludert DeSantis. I 2016 skjedde dette: Trump vant den republikanske kandidatkampen da mange velgere spredte seg mellom de andre kandidatene.

Hvem er Nikki Haley?

– Familien min og jeg har en stor kunngjøring å dele med dere 15. februar! skrev Nikki Haley på Twitter 1. februar i år.

– Og ja, det kommer garantert til å bli en Stor Dag i South Carolina, fortsetter hun.

Haleys varsel om en «stor kunngjøring» tolkes som at hun vil utfordre Donald Trump. Hun har i flere uker hintet om at hun kan tenke seg å stille, og har framstilt seg selv som et yngre og friskere alternativ til ekspresident Donald Trump.

Nikki Haley ble et internasjonalt kjent navn da hun i 2017 ble utnevnt til ny FN-ambassadør – av daværende president Donald Trump.

51 år gamle Nikki Haley ble født 20. januar 1972 i Bamberg i South Carolina, under navnet Nimrata Randhawa, i en indisk innvandrerfamilie. Hun er gift med Michael Haley, og paret har to barn.

Hun er utdannet revisor, og var innvalgt i delstatsforsamlingen i hjemstaten fra 2005 til 2010. I 2011 ble hun South Carolinas første kvinnelige guvernør. Hun satt til 2017, da hun ble utnevnt til ny FN-ambassadør. Det ble imidlertid med knappe to år i jobben, hun kunngjorde høsten 2018 at hun trakk seg, og gikk av 31. desember samme år.

I februar 2021, etter at Trump hadde gått av som president, sa Haley at han ikke bør bli president en gang til. Hun mener det var feil av republikanerne å støtte kampanjen hans for å reversere valgresultatene i 2020. Hun reagerte på Trumps rolle under kongress-stormingen 6. januar 2021.

– Han sviktet oss, sa hun til Politico.

Hun sa at hun syntes det var «svært forstyrrende» å se hva som hadde skjedd med Trump etter at han tapte valget mot Joe Biden.

Må kunne slå Biden

Aller mest spenning knyttes det imidlertid til Ron DeSantis. Spekulasjonene rundt DeSantis som en person som kan komme til å danke ut Trump eksploderte etter mellomvalget i november, da han gjorde et brakvalg og ble gjenvalgt som guvernør i Florida.

Foreløpig anses Ron DeSantis som den som er best posisjonert til å slå Trump i en republikansk kandidatkamp, men han vil trolig vente noen måneder før han eventuelt melder seg på. Her fra valgnatten i november 2022, da han vant stort og ble gjenvalgt som guvernør i Florida. Kona Casey står ved siden av. (GIORGIO VIERA/AFP)

I flere målinger har DeSantis slått Trump på en-til-en-målinger. Det er helt nytt: Trump har vært den overlegent foretrukne kandidaten blant republikanske velgere de siste årene. Men bildet er ikke entydig; på andre målinger har nemlig Trump fortsatt å gjøre det langt bedre enn DeSantis.

Men Ron DeSantis ser ut til å gjøre det noe bedre mot Joe Biden enn Donald Trump. I en måling der DeSantis og Biden blir stilt opp mot hverandre, sier 44 prosent av velgerne at de ville stemt på DeSantis, og 43 prosent Joe Biden. Dersom det står mellom Donald Trump og Joe Biden, kommer Trump dårligst ut: 41 prosent ville stemt på Trump, 47 prosent på Biden.

Nettopp dette poenget er en viktig grunn til at flere republikanere vurderer å stille mot Trump. Mulige kandidater og deres støttespillere sier bak kulissene at de ikke nødvendigvis mener Trump hadde en feilslått politikk, men at han vil tape en omkamp mot Biden, skriver The New York Times. Inntrykket av Trump som en taperkandidat ble kraftig forsterket i mellomvalget i november, da mange av de Trump-støttede kandidatene tapte.

DeSantis venter

Det vil trolig gå flere måneder før Ron DeSantis kunngjør sitt kandidatur. Det er ventet at han lanserer seg selv sent på våren eller tidlig i sommer, ifølge nyhetsbyrået AP. Enn så lenge vil han prøve å få gjennom en rekke saker i sin «anti-woke»-agenda i Florida.

DeSantis har drevet valgkamp mot det han kaller «woke-ideologi» og ytre venstre-ekstremisme. Han var imot mange koronarestriksjoner og har kjempet for å «holde Florida fritt». Under valgkampen i fjor høst skapte han overskrifter da rundt 50 migranter ble satt fly fra Texas til Martha’s Vineyard på USAs nordøstkyst, der mange velstående demokrater, den såkalte liberale eliten, har feriehus.

DeSantis signerte i mars 2022 en lov som ble kalt «Parental Rights in Education», men som av kritikere er blitt kalt «don’t say gay». Den forbyr offentlige skoler i Florida å undervise barn opp til tredje klasse i seksuell orientering eller kjønnsidentitet.

Flere vil melde seg på

Mange potensielle kandidater sitter på gjerdet enn så lenge. Noen er redde for å komme på banen for tidlig og bli ofre for Trumps sinne og negative kallenavn, og noen venter og ser om det blir tatt ut tiltale mot Trump i saker han granskes for, skriver The New York Times.

Men flere håpefulle har begynt å jobbe i kulissene, og har begynt å aktivt jobbe politisk overfor stater som New Hampshire og Iowa, som tradisjonelt har vært de første statene til å stemme i republikanske primærvalg, melder AP.

I tillegg til Nikki Haley gjelder dette tidligere visepresident Mike Pence, tidligere utenriksminister Mike Pompeo, senator Tim Scott, tidligere Maryland-guvernør Larry Hogan og tidligere Arkansas-guvernør Asa Hutchinson, ifølge nyhetsbyrået.

Men de første primærvalgene starter først om et års tid. Enkelte har påpekt at hvem som trer fram som en frontfigur kan endre seg i løpet av det neste året, og at det ikke nødvendigvis blir DeSantis som blir den sterkeste utfordreren til Trump.

De som ikke ønsker Trump bør samle seg om en felles kandidat, påpeker Sarah Longwell i den konservative anti-Trump-nettsiden The Bulwark, der hun skriver:

– Er vi sikre på at de forstår at de tenger å samle seg om én frontfigur innen februar 2024 for å unngå det samme scenarioet som ga oss Trump i 2016?

