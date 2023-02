Wagner-krigere: – Det handlet bare om å overleve

De to Wagner-krigerne ble tatt til fange av Ukrainske styrker sent i fjor. Begge er gift og har barn og ble rekruttert mens de satt i fengsel. Den ene sonet en dom på 20 år for uaktsomt drap. CNN kjenner deres identitet, men vil ikke oppgi den av hensyn til deres egen sikkerhet.

Første verdenskrig

De to krigerne fortalte om fryktelige tap i «første bølge» -angrep som minner om første verdenskrig, skriver CNN.

– Det var 90 av oss. 60 døde i det første angrepet, drept av morterild. En håndfull forble såret, sa en av dem og mintes det første angrepet nær landsbyen Bilohorivka.

Screenshot fra CNN. (CNN)

– Hvis en gruppe mislyktes, sendes en annen med en gang. Hvis den andre ikke lykkes, sender de en annen gruppe, fortsatte han.

Den andre krigeren var involvert i et angrep som varte i fem dager, gjennom en skog nær byen Lysytsjansk på grensen mellom Luhansk og Donetsk øst i Ukraina.

– De første skrittene inn i skogen var vanskelige på grunn av alle landminene som lå spredt utover. Sju av ti menn ble drept umiddelbart, sier han.

– Du kan ikke hjelpe de sårede. Ukrainerne skjøt tungt på oss, så selv om sårene deres var mindre, må du fortsette, ellers er det du som blir truffet av brannen. Du holder på i fem dager, folk dør rett ved siden av meg, ber til Gud, ber om vann. Du tror at du kan legge ned våpenet ditt og at ingenting annet vil skje. Og så starter kampen igjen 10 minutter senere, og ukrainerne fortsetter å komme etter deg. Det er ingen følelser knyttet til det. Bare bølge etter bølge, fortsetter han ifølge CNN.

Prøvde de å trekke seg tilbake, ble de drept.

– En mann var på en post. Han var veldig redd, siden dette var hans første angrep. Vi fikk ordre om å løpe fremover. Men mannen gjemte seg under et tre og nektet. Dette ble rapportert til kommandoen, og det var det. Han ble tatt 50 meter fra basen. Han gravde sin egen grav og ble deretter skutt, forteller de.

[ Wagner-gruppa: – De fleste er straffedømte og utrente ]

Ingen evakuering

Det var ingen evakuering av de sårede.

– Hvis du er såret, ruller du først bort på egen hånd, på en hvilken som helst måte du kan, et nøytralt sted der det ikke er ild, og hvis det ikke er noen i nærheten, gir du førstehjelp til deg selv, sier den ene Wagner-soldaten.

Ulykkene hoper seg opp i dusinvis, sa mennene.

– Når skadene ankommer, får du ordre om å laste dem, og du tenker egentlig ikke hvem som er død og hvem som er såret, sa en av krigerne.

Gjennom sine flere uker på frontlinjene sa de to mennene at de bare hadde ett instinkt.

– Bare å overleve. Jeg hadde bare et ønske om å overleve, uansett hva det kostet, sa fangen som var involvert i skogsangrepet.

Begge soldatene angrer på at de lot seg verve av Wagner-gruppen.

Den ene soldaten kan fortelle at han har kommet i kontakt med familien sin.

– De trodde at jeg var død, helt til jeg kontaktet dem. De gråt og var overrasket over at jeg var i live, forteller han.

Begge mennene sier at de vil tilbake til Russland.

– Jeg bryr meg ikke om Russland, jeg vil bare hjem, sier den ene av dem.

[ Storbritannia: Økt rivalisering mellom Russland og Wagner ]

[ Wagner-avhopperen Medvedev planlegger å bli i Norge ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen