Wagner-gruppa: – De fleste er straffedømte og utrente

Den russiske Wagner-gruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater og har sin base sørvest i Russland, nær Krim-halvøya.

Gruppen er beryktet for å være veldig brutale i både krigføring og avstraffelse, og de har klare høyreekstreme synspunkter.

Verving

Ifølge flere amerikanske medier har Wagner-gruppa mellom 40.000 og 50.000 leiesoldater som kjemper i Ukraina-krigen.

– Hvis disse tallene stemmer så har det vært en voldsom verving fra russiske fengsler, sier sjefforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til Dagsavisen.

Her jobber han hovedsakelig med forskning på sikkerhetspolitiske forhold i Russland.

Jevgenij Prigotsjin, sjef for leiesoldatene i den russiske Wagner-gruppen, hevder 67 nordmenn er vervet i den private hæren. PST mener antallet er langt lavere.

I et svar på meldingstjenesten Telegram svarer Prigotsjin på Aftenpostens spørsmål om hvor mange nordmenn som er innrullert i den private hærstyrken.

Wagner-gruppen har tidligere vært til stede i Afrika og Syria, og er ifølge flere kilder aktive i Øst-Ukraina. Prigotsjin er en nær alliert av president Vladimir Putin.

– Vi har i dag 67 personer fra Norge, hvorav to har dobbelt statsborgerskap og en er statsborger av Norge og USA, kommenterer Prigotsjin til Aftenposten.

Han svarer videre at av de 67 er 52 klare til å returnere til Norge når krigen er over i Ukraina, og organisere et militærkupp her.

Overfor Aftenposten hevder Prigotsjin at Wagner vil ha statskupp i Norge, gjøre landet til en land for vikinger – og rense Norge for homofile. Og at Wagner har mange norske statsborgere i rekkene.

Overrasker

Dette overrasker Tor Bukkvoll

– Jeg har ikke hørt at det er norske statsborgere med i Wagner-gruppa. Og jeg har ingen tro på at det skal være mulig for dem å gjennomføre statskupp i Norge, sier han.

– Jevgenij Prigotsjin skriver det han har lyst til å skrive, og dette er ren propaganda, sier Bukkvoll.

Han vil ikke utelukke at det finnes norske medlemmer av Wagner-gruppa, men ikke i det omfanget Jevgenij Prigotsjin sier.

– Det høres veldig usannsynlig ut. Og at han nærmest varsler et statskupp i Norge, er noe han sier for effektens skyld, sier han.

Fra å være et fåtall tusen godt trente medlemmer, består gruppa nå av 10 ganger så mange.

Sjefsforsker ved FFI, Tor Bukkvoll. (Christian Tandberg)

Bukkvoll mener nå at Wagner-gruppa består av to typer soldater.

– I fjor sommer ble Wagner-gruppa betegnet som de beste russiske soldatene. De var godt trente, hadde militær utdanning og mange av dem hadde tjenestegjort, blant annet i Afrika, sier Bukkvoll.

– På den andre siden består flesteparten av gruppa nå av straffedømte. Disse er uten militær erfaring og utdannelse. De er dårlig trent, har dårlig disiplin og ofte dårlig helse, sier Bukkvoll.

Wagner-gruppa

Wagnergruppen, også kjent som PMC Wagner, ChVK Wagner, eller CHVK Vagner (er en paramilitær organisasjon i Russland, angivelig grunnlagt av Dmitrij Utkin.

Gruppen er også beskrevet som en privat, militær kontraktør som har tatt del i ulike konflikter, herunder operasjoner i den syriske borgerkrigen på den syriske regjeringens side, så vel som fra 2014 til 2015, i krigen i Donbass i Ukraina for å hjelpe separatistiske krefter i de selverklærte folkerepublikkene Donetsk og Luhansk.

Andre er av den oppfatning at ChVK Wagner er en enhet i det russiske forsvarsdepartementet i forkledning, som er brukt av den russiske regjeringen i konflikter der det er nødvendig med en troverdig benektelse. Gruppen er aktiv både i Syria og i Den sentralafrikanske republikk. Gruppen ble lenge antatt å være eide av Jevgenij Prigozjin, en forretningsmann med nære forbindelser til Russlands president Vladimir Putin, og i slutten av september 2022 bekreftet han dette selv.

EU og Norge vedtok sanksjoner mot Wagnergruppen i forbindelse med at de ble brukt til krigføring i Mali i 2021.

Under Russlands invasjon av Ukraina 2022 ble Wagnergruppen omtalt som “Putins private hær”. Soldater i Wagnergruppen ble overført fra Den sentralafrikanske republikk til Ukraina for å delta i angrepene mot Ukraina. Den britiske avisen The Times har skrevet at mer enn 400 soldater fra Wagnergruppen ble sendt mot Kyiv for å drepe Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, men mislyktes.

Kilde: Wikipedia

