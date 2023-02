Wagner-avhopperen Medvedev planlegger å bli i Norge

– Jeg er ikke en spion. Og nei, jeg forstår egentlig ikke hvorfor du stiller det spørsmålet, sier han til NTB.

Han benekter at han frykter for livet sitt mens han er her i landet.

– Nei, jeg er ikke redd for noen ting her, sier han.

Medvedev har forklart norsk politi at han har hoppet av fra den beryktede leiesoldatselskapet Wagner-gruppen. Han flyktet til Norge 13. januar. Han satt en tid internert på utlendingsinternatet på Trandum, men ble løslatt 25. januar.

Tok imot medhjelper

Fredag ettermiddag befinner han seg på Gardermoen sammen med et helt pressekorps. Han er der for å ta imot den russiske menneskerettsaktivisten Vladimir Osetsjkin.

– Min venn fra Frankrike, Vladimir Osetsjkin, kommer til meg i dag, sier Medvedev til NTB.

Osetsjkin driver nettsiden Gulagu.net, hvor han driver med undersøkende journalistikk og antikorrupsjonsarbeid. Han er en aktiv medhjelper for russere som vil ut av landet. Blant dem Andrej Medvedev.

– Vladimir hjalp meg å flykte fra Russland, bekrefter han.

Osetsjkin og familien unnslapp med nød og neppe et angrep i sitt hjem i Russland og flyktet til Frankrike hvor de søkte asyl i 2015, ifølge CNN. I Frankrike lever han under konstant beskyttelse, besørget av franske myndigheter.

Røper ingen detaljer

Medvedev vil ikke si noe om hva han har sagt til norsk politi om sin rolle i den beryktede Wagner-gruppen.

– Jeg kan ikke gå inn på detaljene i hva jeg har sagt til politiet fordi det er en etterforskning som pågår. Jeg er klar til å vitne i en internasjonal straffesak mot Putin og ledelsen i Wagner, sier han.

