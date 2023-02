Spiller inn dramaserie i krigsrammede Kyiv

Det er en rekke ukrainske TV- og filmskapere som står bak «Those Who Stayed», en dramaserie som forteller historier om ukrainere som ble igjen da russerne startet invasjonen av landet deres i slutten av februar 2022.

Prosjektet er unikt i den forstand at dramaserien skal spilles inn i et land hvor det fortsatt pågår krig, og en nasjons selvstendighet og framtid er truet av en fiendtlig militærmakt som ønsker å overta styringen av landet. TV-serien skal spilles inn i den ukrainske hovedstaden Kyiv utover denne våren, til tross for russernes pågående bombing av byen.

En kvinne går gjennom et nabolag i Vyshgorod, utenfor Kyiv, etter et russisk angrep i november i 2022. Angrepet rammet 70 prosent av byens strømforsyning, i følge Kyivs ordfører. (Efrem Lukatsky/AP)

Ukrainsk serie med NRKs støtte

Serien skal bidra til å gi NRKs publikums mer forståelse og mer informasjon om krigen i Ukraina, og hvordan den pågående krigen påvirker enkeltmennesker, forteller redaksjonssjef Vegar Breimo i NRK Drama. NRK Drama mottar stadig henvendelser fra utenlandske produksjoner som ønsker finansiell støtte fra NRK. Dette prosjektet skilte seg klart ut i mengden, konstaterte NRK Dramas ledelse fort.

En offentlig ansatt i ferd med å rydde ved en bygning ødelagt av russiske rakettangrep i Kyiv i januar 2023. (Andrew Kravchenko/AP)

– At NRK er med på dette prosjektet handler ikke om veldedighet, men at prosjektet byr på gode og unike historier. Dette skal heller ikke handle om propaganda. Det har TV-skaperne lovet oss. Vi har lest manus til serien, sier Breimo.

Lokalbefolkningen i Kyiv ved en ødelagt bygning etter russernes missilangrep på byen nyttårsaften 2022. (Efrem Lukatsky/AP)

Victor Rosenberg, 81, ser ut på resultatene av russiske rakettangrep på Bakhmut i Donetsk-regionen, i juli 2022. Ukrainerne har forsvart seg mot russernes invasjon siden februar 2022. (Efrem Lukatsky/AP)

- Her vil vi få innblikk i hvilken påvirkning krigen har på ukraineres liv gjennom emosjoner, og kunne relatere oss til de valg karakterene i serien må ta og de situasjonene de havner i, sier Breimo. NRK er klar over risikoen som følger med det å gjøre innspillinger i et land hvor det pågår krig og risikoen for russiske rakettangrep er overhengende.

Risiko å lage drama i krigsområde

– NRK forutsetter at de involverte i prosjektet vet hvordan de best skal gjennomføre innspillingen. Ingen andre er vel bedre egnet enn dem til å forstå den risikoen de gjør for å få dette til. Å gjøre opptak til en dramaserie i et område hvor det fortsatt pågår krigshandlinger, sier Breimo.

Ukrainske redningsarbeidere ved restene av et bolighus som ble smadret under et russisk missilangrep på Ukrainas hovedstad Kyiv. (VALENTYN OGIRENKO/Reuters)

NRK har bidratt til finansieringen av TV-serien sammen med kringkasterne SVT i Sverige og finske YLE. NRKs økonomiske bidrag er ikke avgjørende for finansieringen av serien, understreker Vegar Breimo. NRKs bidrag skal være på et sted mellom fem og seks hundre tusen kroner.

– Dette er ikke en voldsomt stor støtte, men det er innholdet i serien vi først og fremst er opptatt av. Vi får formidla historier fra krigen i Ukraina via nyhetsbildet hver dag. En serie som denne kan gi et annet perspektiv enn hva en dokumentar ville ha gjort.

Serie om de som ble igjen i Kyiv

– «Those Who Stayed» forteller historier om de som av forskjellige grunner ble igjen i Kyiv, da krigen brøt ut i februar 2022. For noen var det ikke et valg, for andre var det tilfeldig og for andre igjen var det et klart valg. Serien skal handle om de som prøver å opprettholde en slags hverdag i Kyiv mens det pågår en krig.

«Those Who Stayed» forteller seks ulike historier som finner sted den første tida etter at Russland har invadert Ukraina vinteren 2022. Historiene er dramatiserte versjoner av virkelige hendelser og erfaringer. Bak serien står det ukrainske filmstudioet UA, og innspillingen skal begynne i mars. Anastasiia Lodkina og Anna Eliseeva er serieskapere og produsenter av serien, hvor seks duoer av manusforfattere og regissører skal stå bak hver sin episode.

Å redde mennesker og dyr

Avsnitt i serien har titler som «In the Zoo», «Kyiv-Berlin», «Love in Chains», «Homeless» og «Star in the City». Sistnevnte handler om Eurovision Song Contest-artisten Verka Serduchka som bestemmer seg for å bli hjemme i leiligheten sin, mens artistens team flykter utenlands. Avsnittet vil inkludere opptak av Serduchka som opptrer for de som har søkt tilflukt i en T-banestasjon i Kyiv.

Russia Ukraine War En ukrainsk soldat passer seg for en struts, under evakueringen av et privateid zoo under russernes angrep i områdene utenfor Kyiv i mars 2022. (VADIM GHIRDA/AP)

En av episodene skal handle om en hjemløs mann som går inn i det lokale forsvaret av byen, mens en annen forteller om mannen som egentlig skulle forlate jobben i en privat dyrehage i Kyiv, men som ender opp som av en av åtte som må ta seg over 100 dyr når russernes angrep på hjemlandet er en realitet. En kvinne fra Bucha må søke tilflukt i en liten studioleilighet med barna sine, en hund, ektemannen og eksen hennes.

Målet med «Those Who Stayed» er ifølge en uttalelse fra serieskaperne Lodkina og Eliseeva å fortelle om virkelige, rørende og absurde hendelser de involverte har opplevd, og om hvilke utrolige valg mennesker må gjøre i ekstreme situasjoner. Serien skal etter planen være klar for premiere i løpet av 2024.

