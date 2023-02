Nyfødt baby reddet fra ruinene i Syria

Den nyfødte babyen ble funnet i den lille byen Jinderis i Aleppo-provinsen nordvest i det krigsherjede Syria.

Moren fødte jenta mens hun var begravd under restene av en fem etasjer høy boligblokk som ble jevnet med jorda i jordskjelvet mandag, opplyser slektninger og en lege til nyhetsbyrået AP tirsdag.

Navlestrengen var fortsatt festet til moren, Afraa Abu Hadiya. Hun var død da de to ble funnet. Ingen av hennes nærmeste familiemedlemmer overlevde jordskjelvet, forteller en slektning av dem, Ramadan Sleiman.

Stabil tilstand

Moren og babyen ble funnet mandag ettermiddag, over ti timer etter at jordskjelvet inntraff. En nabo kuttet navlestrengen, og slektninger tok barnet i hui og hast til et barnesykehus i byen Afrin.

Samtidig tilbrakte andre slektninger de neste timene med å grave fram likene av jentas far Abdullah, moren Afraa, fire søsken og ei tante. De ble alle sammen stedt til hvile tirsdag.

Babyens kroppstemperatur hadde falt til 35 grader, og hun hadde blåmerker da hun kom til sykehuset, opplyser legen som nå behandler henne, Hani Maarouf.

Men ellers er tilstanden stabil, ifølge Maarouf, som anslår at babyen ble født rundt tre timer før hun ble funnet.

Jordskjelvet som rystet Syria og Tyrkia før daggry mandag med en styrke på 7,8, ble fulgt av flere etterskjelv. Det har ført til omfattende ødeleggelser i begge land. Over 6.300 mennesker var tirsdag kveld funnet døde i begge land, men tallet ventes å stige.

Enda ei jente funnet i live

Jinderis ligger i et opprørskontrollert område nordvest i Syria som ble hardt rammet av skjelvene. Til sammen ble rundt 50 boligbygg jevnet med jorda i byen, ifølge AFPs korrespondent.

Få timer etter at babyen ble reddet mandag, ble også et annet lite barn hentet ut av ruinene i live.

De hvite hjelmene, som står for redningsoperasjonene i den krigsherjede regionen, har publisert video fra redningsaksjonen. Den viser en redningsmann som graver gjennom knust betong og metallbiter, helt til ei lita jente ved navn Nour dukker opp. Mens hun fortsatt er halvveis begravd, ser jenta fortumlet opp mens hun blir fortalt at «pappa er her, ikke vær redd».

En av redningsmannskapene tar hodet hennes i hendene sine og tørker forsiktig vekk støv fra rundt øynene før hun løftes ut av ruinene

