Mindre gruppe norske borgere ennå ikke gjort rede for etter jordskjelv i Tyrkia og Syria

– Utenrikstjenesten er i kontakt med et mindre antall norske borgere i Tyrkia med behov for konsulær bistand. Det er også en mindre gruppe norske borgere som det ennå ikke er gjort rede for, opplyser pressevakt Mathias Rongved i UD.

Det skal dreie seg om færre enn ti norske borgere i Tyrkia. Mer informasjon om disse kan ikke departementet gi på grunn av taushetsplikten.

UD har ikke mottatt noen bekymringsmeldinger om norske borgere i Syria, og det er heller ikke kjent hvordan jordskjelvet har rammet nordmenn i interneringsleirer i Syria.

Norske borgere som er rammet av jordskjelvet og vil komme i kontakt med utenrikstjenesten, kan ta kontakt med nærmeste ambassade eller UDs operative senter på telefon 23 95 00 00 eller epost: 247@mfa.no.

