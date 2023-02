McCarthy tror han og Biden kan bli enige om USAs statsgjeld

Ifølge McCarthy hadde de to en god samtale da de onsdag møttes for første gang etter at McCarthy ble valgt til leder for Representantenes hus.

– Presidenten og jeg prøver å finne en måte vi kan jobbe sammen på. Jeg tror at vi til slutt kan finne fram til en enighet, sa McCarthy etter møtet, men la til at de ikke har gitt hverandre noen løfter.

De to ble enige om å fortsette samtalene om hvor mye gjeld USA kan ta opp, og McCarthy sier at han sa til Biden at de må oppnå en avtale innen fristen i juni. Det gir dem omtrent fem måneder til å bli enige, men McCarthy sier han håper det ikke tar så lang tid.

– Oppriktig og redelig

I en uttalelse fra Det hvite hus heter det at Biden og McCarthy hadde en oppriktig og redelig dialog, og at de skal fortsette samtalen på et senere tidspunkt.

Republikanerne, som McCarthy representerer, har truet med å nekte å heve det såkalte gjeldstaket dersom ikke Demokratene først går med på deres krav om budsjettkutt.

Det hvite hus kaller det utpressing, men vet samtidig at offentlig sektor i USA vil stanse opp dersom det ikke blir oppnådd enighet om nye låneopptak innen juni. Det vil også trolig føre til panikk i finansmarkedene ettersom USA da ikke lenger vil være i stand til å betjene den gjelden landet alt har.

– Eneste veien videre

USAs statsgjeld er nå på astronomiske på 31.400 milliarder dollar, drøyt 310.000 milliarder kroner, noe som tilsvarer rundt 24 norske oljefond.

Sjefen for USAs sentralbank Federal Reserve, Jerome Powell, har oppfordret Kongressen til å heve gjeldstaket, og kaller det den eneste veien videre.

– Ingen bør anta at Federal Reserve kan beskytte økonomien mot konsekvensene av å unnlate å handle i tide, sa Powell onsdag.

