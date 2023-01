Ukrainsk offiser i Bakhmut beskriver krigen som et levende helvete

Den ukrainske offiseren Volodymyr Nazarenko sier til en ukrainsk TV-kanal at det foregår konstante kamper i og rundt byen Bakhmut i den østlige delen av Ukraina. Ifølge CNN sier Nazarenko at livet i byen er blitt et levende helvete de siste fem-seks månedene.

Nazarenko sier til kanalen at Russland angriper hver dag, i et forsøk på å ta kontroll over hovedveien Kostiantynivka-Bakhmut.

Han mener soldater fra Wagner-gruppen nå er erstattet av russiske fallskjermjegere.

– Fienden forsøker å ta kontroll over hovedveien Kostiantynivka-Bakhmut. Det lykkes de ikke med. Våre soldater gjør sitt beste, sier han til kanalen ifølge CNN.

Han sier videre at Wagner-soldatene snart er nedkjempet, og at de russiske styrkene taper soldater og våpen hver dag. CNN skiver at de ikke kan bekrefte om disse opplysningene stemmer.

