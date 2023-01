På rømmen i 30 år – hvem er mafiabossen Matteo Messina Denaro?

– Du vet hvem jeg er. Jeg er Matteo Messina Denaro.

Italias mest ettersøkte mafiaboss var på vei til en kafé like ved en privat legeklinikk i Palermo på Sicilia da en politimann spurte ham hva han het, ifølge BBC. Fram til da hadde ikke de væpnede styrkene vært sikre på om mannen faktisk var Messina Denaro, som har vært på rømmen i 30 år.

Messina Denaro, som har hevdet å ha drept så mange at han kunne fylle en hel kirkegård med lik, ble pågrepet mandag denne uka. Han hadde fått kreftbehandling under falskt navn på en privat legeklinikk i Palermo.

Saken har fått enorm medieoppmerksomhet i Italia, og statsminister Giorgia Meloni var raskt ute med å fly til Palermo for å gratulere politiet.

Men hvem er egentlig Matteo Messina Denaro?

Et overvåkningsbilde av pågripelsen av Matteo Messina Denaro, som hadde vært på rømmen i 30 år. (Carabinieri/AP)

[ Italias mest etterlyste mafiaboss pågrepet etter 30 år på rømmen ]

– Grusomme forbrytelser

– Messina Denaro har begått noen av de voldeligste og mest grusomme forbrytelsene Italia kan huske, sier journalisten Andrea Purgatori til BBC.

Et arkivbilde Matteo Messina Denaro. Pågripelsen mandag satte strek for en langvarig politijakt etter mannen som var Italias mest ettersøkte. (HANDOUT/AFP)

Messina Denaro kommer fra byen Castelvetrano i nærheten av Trapani vest på Sicilia, og er sønn av en mafiaboss. Messina Denaro (60) har blitt ansett som den mektigste skikkelsen i Cosa Nostra-mafiaen, som holder til på Sicilia.

Mafiabossen fikk kallenavnene «U siccu’», som betyr den tynne, og «Diabolik», etter en italiensk tegneseriefigur som starter som tyv og antihelt. 60-åringen antas å være hovedmannen bak flere angrep mafiaen sto bak i Italia mellom 1992 og 1993.

Messina Denaro ble i 2020 dømt in absentia til livstid i fengsel, blant annet for drapene på dommerne Giovanni Falcone og Paolo Borsellino i 1992. De to hadde viktige roller i arbeidet med å rulle opp mafiaens nettverk tidlig på 1990-tallet.

Han er også dømt for drapet på Antonella Bonanno, den gravide kjæresten til en rivaliserende mafiaboss. Messina Denaro er i tillegg dømt for medvirkning til tre bombeangrep i Milano, Firenze og Roma i 1993. Totalt ti mennesker ble drept i angrepene der bilbomber ble brukt. Bomben i Roma gikk av utenfor huset til journalisten Maurizio Costanzo, som på den tida var en sentral skikkelse i kampen mot mafiaen, ifølge TGSky24.

[ Italias statsminister stevner gravejournalister for retten ]

Brutalt drap

Han er også dømt for kidnapping og drapet på Giuseppe Di Matteo. Drapet anses som et av de mest grusomme mafiabossen, sammen med flere andre, skal ha beordret, skriver avisa Il Messaggero. Di Matteo var sønn av en mafioso som var delaktig i drapet på blant andre Falcone, men som etter pågripelsen tok steget over som vitne for myndighetene. Som hevn kidnappet mafiaen hans 12 år gamle sønn, Giuseppe, i november 1993.

Messina Denaro var en del av gjengen som holdt gutten fanget på ulike steder rundt på øya mens de prøvde å presse faren til å trekke vitnemålet sitt. Etter over to år i fangenskap ble gutten drept, og kroppen hans oppløst i syre.

– Jeg har lest at han er syk. Jeg håper at han lever så lenge som mulig for å lide lenge, på samme måte som han påla broren min, en uskyldig guttunge, sier Nicola Di Matteo, broren til Giuseppe.

Et overvåkningsbilde viser Matteo Messina Denaro på vei til behandling på en privat legeklinikk i Palermo mandag 16. januar. (Carabinieri/AP)

Piller, kondomer og dyre klær

Etter mandagens pågripelse har politiet ransaket en leilighet der Messina Denaro skal ha bodd i minst seks måneder. Leiligheten ligger i sentrum av byen Campobello di Mazara i Trapani-området, skriver blant andre nyhetsbyrået Ansa. Byen ligger bare 8 kilometer fra Messina Denaros fødeby.

En nabo har sagt at han ofte så mannen, og at de pleide å hilse på hverandre. Inne i leiligheten fant politiet designersko, luksusklær, et kjøleskap fylt med mat, restaurantkvitteringer, sex-piller og kondomer.

– Matteo Messina Denaro har bodd her i minst seks måneder. Bygget er pent oppusset, som viser at rømlingen hadde gode økonomiske kår. Raffinerte møbler av en viss standard, ikke luksuriøse, men på et nevneverdig økonomisk nivå, sier den lokale sjefen for militærpolitiet Carabinieri i Trapani, Fabio Bottino.

Militærpolitiet Carabinieri holder vakt ved leiligheten der Matteo Messina Denaro har oppholdt seg i minst seks måneder. (ANTONIO PARRINELLO/Reuters)

Mattia Denaro var kjent for en forkjærlighet for raske biler, hadde mange kjærester og hadde dyre vaner, skriver The Guardian. Da han ble pågrepet skal han ha hatt på seg en klokke til 35.000 euro, over 350.000 kroner. Selv om han ikke var langt hjemmefra, klarte han å unngå pågripelse fram til nå. Flere hundre politifolk har lett etter ham i flere år.

– Hvis du spurte hvor er Matteo Messina Denaro, ville folk sagt han er enten død eller i Trapani-provinsen. Han var ikke en av mafiosiene som reiste til utlandet, til Brasil eller Nord-Europa. Han trengte ikke bygge seg en bunker som sjefene i ‘Ndrangheta i Calabria. Han var beskyttet i området sitt, sier Giacomo di Girolamo, som har skrevet en biografi om Messina Denaro.

Statusen hans innad i Cosa Nostra og hvor mye makt han egentlig skal ha hatt, har lenge vært diskutert. Messina Denaro skal ha vært protesjeen til Salvatore «Totò» Riina, den beryktede mafiabossen som ledet Corleone-klanen. Riina skal ha sagt at hvis noe skjedde med ham, «vet Matteo og Giuseppe alt». Giuseppe Graviano var en annen beryktet mafioso.

[ Storslått funn i Italia: – Vil skrive om historien ]

Topphemmelige dokumenter

Å finne stedet der den etterlyste mafiabossen har bodd kan ha stor betydning for etterforskningen framover: flere pentiti, altså mennesker som tidligere var en del av organisert kriminalitet, men som samarbeider med politi og myndighetene for å få straffrihet eller lavere straff, har sagt at Messina Denaro satt på topphemmelige dokumenter tilhørende Totò Riina.

Enn så lenge ser det ikke ut til at viktige dokumenter skjulte seg i bygget, og etterforskerne mistenker at «skatten til Messina Denaro» kan skjule seg i et annet bygg, ifølge Ansa.

Riina ble pågrepet i 1993 etter 23 år på lista over Italias mest ettersøkte. Det var samme år som Messina Denaro forsvant. Sist gang den nå pågrepne 60-åringen ble observert, var i Toscana i 1993, rundt samme tid som en bilbombe detonerte utenfor Uffizi-museet i Firenze. Siden den gang har etterforskerne kun hatt et fantombilde og noen korte opptak av stemmen hans å gå etter. Vitner har sagt at de har sett ham verden rundt, fra Venezuela til Nederland.

– Det tok så lang tid å pågripe ham, fordi som med andre mafiabosser, var han beskyttet av et tett nettverk av medhjelpere, svært mektig og med dype røtter på Sicilia og andre steder, sier Andrea Purgatori.

[ Slik tar den italienske mafiaen del i kampen mot koronakrisen ]

– Viktig steg

Flere har spekulert på om pågripelsen kom av tips fra Messina Denaros medsammensvorne, som hadde bestemt seg for at den aldrende bossen ikke lenger var nyttig for dem. Politiet har avkreftet at pågripelsen skyldtes et tips.

Når de til sjuende og sist klarte å pågripe ham, var det etter langvarige rykter om at Messina Denaro var syk. Et navn skilte seg ut i etterforskningen: Andrea Bonafede. En mann med det navnet skal ha fått behandling i Palermo to ganger, i 2020 og 2021. Men mobilaktiviteten til den virkelige Bonafede slo ut langt unna Palermo på en av dagene han egentlig skal ha vært under kniven. Den virkelige Bonafede er også pågrepet og etterforskes for mafiakoblinger.

Mafiabossen Matteo Messina Denaro ble pågrepet mandag denne uka etter 30 år på rømmen. (Carabinieri/AP)

Da politiet slo til mandag, prøvde Messina Denaro først å komme seg unna, men så flere politibetjenter på plass og prøvde ikke å løpe.

Nino di Mattia, tidligere anti-mafiaaktor i Palermo, har omtalt pågripelsen som godt nytt, men at det er viktig å finne ut hvordan Messina Denaro klarte å være på rømmen i 30 år. Det vil være en tabbe å tro at kampen mot mafiaen er over, sier han.

– Matteo Messina Denaro var helt klart det viktigste mafia-medlemmet fortsatt på frifot, men av erfaring vet vi at Cosa Nostra klarer å omgruppere, reorganisere og relansere seg selv, sier han.

[ Tror Kina-utvikling er umulig å snu: – Begge deler er irreversibelt ]

[ Lege: Dette er helseeffektene av en alkoholfri måned ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen