Kraken sprer seg fort - hva betyr det?

Hva er Kraken?

Ut fra koronavirusvarianten omikron BA. 2 har man fått en kombinasjon kalt XBB. 1. Varianten XBB. 1.5 har fått stor utbredelse i USA, og denne er blitt kalt for Kraken, som egentlig er navnet på et sjøuhyre.

– To forskjellige linjer av BA. 2-omikron har på en måte gått sammen om å danne denne. Men det er egentlig bare en etterkommer av XBB og XBB. 1. Det er som barnebarnet til XBB, som i seg selv kom fra to ulike versjoner av BA2, sier Sheena Cruickshank, professor ved Lydia Becker ved Universitetet i Manchester, til Euronews.

Hva er spesielt med denne varianten?

Den ser ut til å være mer smittsom enn tidligere varianter. Derfor har den fått stor oppmerksomhet.

– Det er den mest smittsomme undervarianten vi har oppdaget så langt, sa Maria Van Kerkhove ved Verdens helseorganisasjon (WHO) 4. januar.

– Vår bekymring er hvor smittsom den er. Jo mer viruset sirkulerer, jo flere muligheter vil den ha til å forandre seg, sa hun.

Hvor sprer den seg?

Den har særlig spredt seg i USA, hvor den nå er dominerende. Den står nå for mer enn 40 prosent av covid-19-tilfellene i landet, ifølge US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). I nordøstlige USA står den for så mye som 75 prosent, skriver New Scientist.

Den er også blitt rapportert i Europa, Australia og Asia.

I Norge var det påvist to tilfeller av XBB. 1.5 i uke 47 og 49 i Trøndelag, ifølge den siste situasjonsrapporten om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner fra Folkehelseinstituttet.

Ifølge EUs smittevernbyrå ECDC vil varianten forårsake økte smittetilfeller også i Europa, men ikke i løpet av den nærmeste måneden. Enn så lenge er det ikke rapportert om mange tilfeller i Europa ennå, skriver Politico.

Gir den mer alvorlig sykdom?

Det er det ingen bevis for så langt.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa nylig at det per nå ikke er noe som tyder på at virusvarianten fører til mer alvorlig sykdom sammenlignet med andre omikronvarianter.

– Foreløpige rapporter tyder på at vaksinene fortsatt beskytter mot alvorlig sykdom. Likevel er det grunn til å følge utviklingen nøye, slik Verdens helseorganisasjon har uttalt, sa Nakstad til TV2 nylig.

Gjennom ulike varianter som har utviklet seg av koronaviruset har man sett at de fleste vaksinerte er godt beskyttet mot alvorlig sykdom ved ulike varianter, selv om man ikke er beskyttet mot å bli smittet.

Hvorfor navnet Kraken?

Tidligere har det greske alfabetet blitt brukt til å kalle opp nye varianter av koronaviruset som WHO var bekymret for. Noen av dem fikk stor oppmerksomhet, som alfa, delta og omikron. Men så har det begynt å utvikle seg undervarianter av omikron igjen. Det som nå kalles Kraken er altså en undervariant under Omikron og bør derfor ikke ha et alfabetnavn.

Ifølge det amerikanske tidsskriftet Fortune er det dr. Ryan Gregory, biologiprofessor ved Guelph-universitetet i Ontario i Canada, som står bak Kraken-navnet. Han har jobbet med å finne kallenavn på de kompliserte nye undervariantene som er lett å kommunisere til publikum, og har samlet en liste av figurer fra gresk mytologi og andre univers.

